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Kültür

The White Buffalo, Türkiye'de 2 konser verecek

"Sons Of Anarchy" dizisinin müzikleriyle tanınan The White Buffalo, Türkiye'de iki konser verecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
The White Buffalo, Türkiye'de 2 konser verecek

İstanbul

Asıl adı Jake Smith olan sanatçı, Epifoni organizasyonuyla 31 Ekim'de Ankara'da Milyon Performance Hall'da, 1 Kasım'da ise İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak.

"Sons Of Anarchy" dizisinin, "Come Join The Murder", "The Whistler" ve "Set My Body Free" adlı müziklerinin de aralarında bulunduğu unutulmaz eserlere imza atan usta müzisyen, kariyerinde Bob Dylan ve Leonard Cohen gibi efsane isimlerden etkilendi.​​​​​​​

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