TBMM'de Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Yayınları Sergisi
TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, "Arkeoloji enstitüsü ve vakfı ile birlikte Türkiye kendi sınırlarının ötesinde de arkeoloji çalışmaları yürütebilecek bir güce ve zenginliğine kavuşmuş olacak." dedi.
TBMM
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Yayınları Sergisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Holü'nde açıldı. Açılışa, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri katıldı.
Ali Şahin, yaptığı konuşmada, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün kuruluşunu kutlamak amacıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.
Şahin, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün yüz yıldır hayali kurulan milli bir enstitü çalışması olduğunu ifade ederek, 2014'te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığının ortaklaşa bir Avrupa Birliği hibe programına başvurmasıyla sürecin başladığını, geçen yıl Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Kanununun çıkmasıyla birlikte de enstitünün hayata geçirildiğini anlattı.
Önümüzdeki günlerde Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nı kurarak, arkeoloji çalışmalarını millileştirme yönünde en önemli adımı atacaklarını vurgulayan Şahin, "Türkiye dünyanın en kadim medeniyetlerinin yaşam sürdüğü bütün semavi dinlerin doğduğu, antik uygarlıkların doğup büyüdüğü, dünyaya yayıldığı çok kadim bir arkeolojik mirasa sahip. Bu arkeolojik mirası bugüne kadar milli çalışmalarımızla milli arkeolojik müktesebatımızla ele alamadık. Ülkemizdeki ve coğrafyamızdaki birçok arkeolojik çalışmalar, İtalyan, Alman veya Avusturyalı arkeologlar tarafından yönetildi. Bu kadar büyük bir arkeolojik mirasın üzerinde yaşam sürmek öyle bir müktesebata sahip olmak aslında böyle bir milli arkeoloji enstitüsüne sahip olmayı gerektiriyordu. Bugün o milli arkeoloji enstitüsüne sahip olduk." diye konuştu.
"Arkeoloji Enstitüsü Gaziantep'te, Kültürel Miras Vakfı Ankara'da olacak"
Şahin, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nın çalışmalarına ilişkin, şöyle konuştu:
"Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Gaziantep'te olacak. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfımız ise Ankara'da olacak. Bu enstitümüz, Türkiye'de ve Türkiye'nin dışındaki bölgelerde arkeoloji çalışmaları yapabilecek. Arkeoloji enstitüsü ve vakfı ile birlikte Türkiye kendi sınırlarının ötesinde de arkeoloji çalışmaları yürütebilecek bir güce ve zenginliğine kavuşmuş olacak. Eskiden atalarımız, yönlerini ve geleceklerini gökyüzündeki kadim yıldızlara bakarak tayin etmişler. Biz de gelecek yüzyılımızı inşa etmek istiyorsak, topraklarımızın altındaki kadim medeniyetlere bakarak gelecek yüzyılımızı inşa sürecini gerçekleştirmek zorundayız."
Arkeoloji enstitüsünün olmazsa olmaz olduğunun altını çizen Şahin, Türkiye'nin topraklarının altındaki sadece doğal gaz, petrol zenginliklerinin değil kültürel zenginliklerinin de açığa çıkarılacağı kültürel diplomasi alanına da adım atılmış olacağını söyledi.
Şahin, projede emeği geçen Gaziantep milletvekillerine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve Kültür Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.
Sergide, Gaziantep'e ait yöresel lezzetler davetlilere ikram edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.