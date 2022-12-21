"Talaqi Projesi", Türkçe eğitimiyle kültürler arası anlayışı geliştirmeyi amaçlıyor
Suriyeli iş insanı Aswan Nahar'ın desteğiyle hayata geçirilen, farklı kültürlerden insanların, Türk toplumuna entegrasyonunu sağlamayı ve kültürler arası anlayışı geliştirmeyi amaçlayan "Talaqi Projesi"nde 40'ın üzerinde öğrenci eğitim aldı.
İstanbul
Türkiye'de ikamet eden katılımcılar, AKDEM İstanbul Dil Eğitim Kurumlarında aldıkları eğitimin sonunda A1 seviyesinde Türkçe öğrendi.
Yedi yıldır İstanbul'da yaşayan Aswan Nahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşamak için öncelikle Türkçe öğrenmek gerektiğini aktardı.
Hayatın her alanında Türkçeye ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Nahar, şunları söyledi:
"Bir Suriyeli olarak, Türklerle sosyal ilişkiler kurabilmek için Türkçe öğrenmek zorunda olduğumu anladım. Savaştan kaçıp gelen Suriyeliler ve çeşitli sebeplerden dolayı diğer ülkelerden gelen Araplar, Türkiye'ye yük olmak için gelmedi. Suriyelilerin kültürel, entelektüel ve üretim hedefleri olduğunu biliyorum. Buradan yola çıkarak Türkçe öğrenme projesi fikri aklıma geldi. Bu entelektüel, medeni ve kültürel proje, Türk halkıyla yakınlaşmayı ve Türkiye'de yaşam kolaylığını sağlayacaktır. Bu projede öğrencilerin geldikleri ülkenin veya hangi milletten olduklarının bir önemi yok. Çünkü ortak dil, bizi birbirimize yakınlaştırmakta. Amacımız Türkler ve Arapların bir arada yaşamasının yanı sıra diğer ülkelerden gelen, farklı kültürlere sahip yabancı öğrencilerin de bir arada birlik ve beraberlik içerisinde olmasıdır. Bu projeyi hayata geçirmek için dünyanın farklı ülkelerinden Arap öğrencilere ve yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Akdemistanbul ile iş birliği yapmaya karar verdik. Arapları ve Türkleri bir araya getiren ve 'Bir lisan bir insan, iki lisan iki insan' sözünü gerçekleştiren bu tür girişimleri hep birlikte sürdürmeyi temenni ederim."
Nahar, Suriye'deki kültür, sağlık, eğitim projelerinde ve insani yardım çalışmalarında gönüllü olarak yer aldığını belirterek, "Bir süredir bu projeler üzerinde çalışmaktayım. Suriye'deki savaşta yurtsuz kalan ailelere gerçekten yardımcı olmak isteyen herkese katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu projelerde çocuklara, gençlere hem eğitim hem de çalışma imkanı sağlamaktayız. Böylece kendilerine ve ailelerine bakacak duruma gelebilmektedirler." dedi.
"A1 seviyesinde, 112 saat Türkçe dersi veriyoruz"
Proje kapsamındaki eğitimleri üstlenen AKDEM İstanbul Dil Eğitim Kurumlarının Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Gülcan Bayrami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aswan Nahar'ın desteğiyle maddi durumu yetersiz kişilere ücretsiz dil eğitimi verildiğini aktardı.
Bayrami, Suriye ve diğer ülkelerden katılımcıların Türkçe dersi aldığını kaydederek, şu bilgileri verdi:
"Hem Türkiye'de hem de diğer Avrupa ülkelerinde, Suriyelileri hep alan taraf olarak gördük. Bu sefer Aswan Hanım, 'Biz sadece alan taraf değiliz. Veren taraf olarak da görünmek istiyoruz.' dedi. Onun vasıtasıyla iki proje sınıfı oluşturduk. Hem online hem de yüz yüze sınıflarımız var. Yüz yüze derslerin olduğu sınıfımızda 19 öğrenci var. Online sınıfımızda da 22 öğrenci var. Genellikle öğrencilerimiz Suriyeli. Fakat Kongolu da var. Farklı ülkelerden de öğrencilerimiz bulunuyor. A1 seviyesinde, 112 saat Türkçe dersi veriyoruz. Dil bilgisi, konuşma, dinleme, okuma, yazma yani temel becerileri geliştirecek bir eğitim oluyor."
AKDEM'de farklı eğitimler olduğuna da işaret eden Bayrami, bir yılda 65 ülkeden 5 bine yakın öğrenciye ders verdiklerini söyledi.
Bayrami, Türkçe öğrenmek üzere İstanbul'a gelen yabancılara dikkati çekerek, "Türk dizileriyle birlikte artık Türkiye'nin popülaritesi arttı. Bu anlamda Türkçe öğrenmek isteyenler, kendi ülkelerinde savaş veya problemler olanlar Türkiye'ye geliyor ve burada Türkçe öğreniyor." diye konuştu.
"Sınıf, farklı milletlerden oluşan bir grup olduğu için çok güzel bir kaynaşma oluyor"
Türkçe öğretmeni Esra Tuna Başoğlu da 10-59 yaşındaki öğrencilerin eğitim aldığını belirterek, "Aswan Hanım'a maddi durumu olmayan öğrencilere Türkçeyi öğrenme fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. Ben 7 yıldır bu mesleği yapıyorum ama bu sınıfta ayrı bir heyecan duyuyorum. Çünkü burada Suriyeli öğrencilerimizin yanı sıra Filistinli, Cezayirli, Kongolu öğrencilerimiz de var." değerlendirmesinde bulundu.
Derslerin eğlenceli geçtiğini sözlerine ekleyen Başoğlu, "Sınıf, farklı milletlerden oluşan bir grup olduğu için çok güzel bir kaynaşma oluyor. Birbirlerinin hatalarına gülerken, ben de hata yapıyorum yani eğlenceli anlar yaşanıyor. Tamamen Türkçe konuşuyoruz ve tiyatral bir dille öğretiyoruz. Dil öğrenmek isteyenler burada yeni bir iş bulmak istiyor, küçük öğrencilerimiz okula gitmek istiyor. Katılımcıların hedefleri yaş seviyelerine göre değişiyor." ifadelerini kullandı.
"Online eğitimlere çok fazla talep oldu"
Türkçe öğretmeni ve Online Dersler Bölüm Başkanı Melike Demir, çevrim içi derslerle tüm dünyaya açıldıklarını söyleyerek, "Türkçe bir dünya dili. Dolayısıyla bizim dünyamıza dahil olan tüm öğrencilere farklı programlardan dersler veriyoruz. Aswan Hanım'ın projesinin de bir online sınıfı var. Online eğitimlere çok fazla talep oldu. Bu kadar talebin olması bizi mutlu eden bir şey. Çünkü talep demek, Türkçeye merak demektir." dedi.
Çevrim içi dersleri birebir takip ettiğini ve derslere misafir olarak katıldığını söyleyen Demir, şöyle devam etti:
"Derslere katılan bazı öğrenciler Türkiye'ye hiç gelmemişti. Türkiye'nin nasıl olduğunu bilmiyorlar veya sadece Türk dizileri noktasında Türkiye'yi tanıyorlar. Dolayısıyla Türkiye hayallerindeki gibi bir ülke mi diye öğretmenlerine sorular sorabiliyorlar ya da 'Acaba gelirsek Türkiye'de tutunabilir miyiz?', 'Türkiye bizi sıcak karşılar mı?' gibi sorular da oluyor."
Yaklaşık beş hafta süren eğitimin sonunda başarılı öğrencilere eğitim bursunun yanı sıra çeşitli ödüller de takdim ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.