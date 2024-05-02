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Sivas'ta etkili olan hortum çam ağaçlarını kökünden söktü

Sivas’ın Gemerek ilçesinde ormanlık alanda oluşan hortum çam ağaçlarına zarar verdi.

Erhan Aksoy  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Sivas'ta etkili olan hortum çam ağaçlarını kökünden söktü

Sivas

Kent merkezine 120 kilometre uzaklıkta bulunan Gemerek ve Kayseri il sınırları içerisinde yer alan Çat ormanlarında oluşan hortum nedeniyle çam ağaçları devrildi.

Çat köyü muhtarı İbrahim Aksu, AA muhabirine, hortumun ardından ormanda ağaçların ve mesire alanının zarar gördüğünü söyledi.

Hortumun şiddetiyle asırlık çam ağaçlarının kökünden söküldüğünü anlatan Aksu, "Hortum oluştuğundan dolayı ormanlarımızda zarar var. Mesire alanımızda bulunan kulübelerimiz de zarar gördü." dedi.

Köy sakinlerinden Yadigar Altuntaş da hortumu ilk gördüğünde yangın çıktığını sandığını belirterek, "Köyden 10 kilometre uzaklıkta yaylalara yakın yerde çok büyük bir hortum olmuş. Geldik, baktık ki 120 yıllık ağaçları kökünden sökmüş, gövdelerinden kırmış." diye konuştu.

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