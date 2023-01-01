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Kültür

Syedra Antik Kenti'nin 11 bin yıllık geçmişi gün yüzüne çıkarılıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 4 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarıyla görünür hale getirilen Syedra Antik Kenti, turistlerin gezi rotasında yer alacak.

Mustafa Kurt   | 01.01.2023
Syedra Antik Kenti'nin 11 bin yıllık geçmişi gün yüzüne çıkarılıyor

Antalya

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle yürütülen çalışmalarla geçmişi milattan önce 9'uncu yüzyıla dayanan antik kent, ülke kültürüne kazandırıldı.

Kent, ortaya çıkarılan sütunlu caddesi, vaftiz mağarası, hamamı, meclis binası, Herakles'in (Herkül) 12 görevinin betimlendiği yaklaşık 164 metrekare taban mozaiği, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri, havuzları ve sarnıçlarıyla öne çıkıyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, AA muhabirine, 4 yıldır süren kazı çalışmalarında toprak ve orman bitkilerinin kapladığı antik kenti gün yüzüne çıkarmayı başardıklarını söyledi.

Son iki yıldır 12 aylık periyotlar halinde çalıştıklarını anlatan Ergürer, "Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduğumuz proje kapsamında hamam, meclis binası, hamamın alt kısmındaki yollarda çalışmaları bu yıl tamamladık. Kentin batı kapısındaki caddesindeki çeşitli temizlik ve onarım çalışmalarını da aralık sonunda bitiriyoruz." dedi.

Ergürer, yeni sezon çalışmalarına ara vermeden ocak ayında başlamayı planladıklarını aktararak, yaklaşık 6-7 kilometrelik sur duvarının içindeki alanda, şimdilik 12, yazın ise 30 kişilik ekiple çalıştıklarını dile getirdi.

Konumu, doğası, manzarası ve yapılarıyla Syedra'nın, çok güzel bir kent olduğunu belirten Ergürer, "Bakanlığın izniyle yapılan ahşap yürüme yollarını, Roma'nın orijinal merdiven ve patika yollarına bağlayıp insanların antik kentin merdivenlerinde yürümesini istiyoruz. Bunu hayata geçirdiğimizde yaklaşık iki saatlik bir gezi rotasına sahip olabileceğiz." diye konuştu.

"Güzel mozaiklere sahibiz"

Örneklerine ancak Kapadokya'da rastlanılan vaftiz mağarasının Syedra'nın önemli bir değeri olduğuna değinen Ergürer, şöyle konuştu:

"İçinde kilise ve vaftiz yeri var. Mağarayı koruma altına aldık. Projelendireceğiz. Keza güzel mozaiklere sahibiz. 'Herakles'in 12 İşi'nin işlendiği mozaikteki Herakles figürleri normal insan boyutlarında. Yine Roma hamamı... Başlı başına görkemli bir yapı. Çatı kısmına kadar korunmuş. Ayrıca kentin işlikleri, yürüme yolları, meclisi... Yaklaşık 300-350 metre yükseklikteki ana kaya düzleştirilerek yapılmış sütunlu caddesi, başlı başına görünmesi gereken bir mimari kalıntı. Bu kente geldiğinizde mimari kalıntıların yanı sıra inanılmaz bir manzara, güneşin batışı, değişim, tarih ile güzel bir görüntü oluşturuyor."

Syedra'nın ziyaretçilerinin son yılda 20 bini aştığını kaydeden Ergürer, Syedra'da mimari yapılara bakıldığında zamanında 5-6 bin nüfustan bahsedilebileceğini ifade etti.

Ergürer, ilçede iki noktada kazı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Alanya Kalesi ve Syedra Antik Kenti'ndeki çalışmalarda kendilerine destek veren Alanya Belediyesine teşekkür etti.

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