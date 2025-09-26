Dolar
Kültür

Syedra Antik Kenti kazılarında bölge halkı da görev alıyor

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, çoğu kırsal kesimden gelen kadın ve erkekler de çalışıyor.

Mustafa Kurt  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Syedra Antik Kenti kazılarında bölge halkı da görev alıyor Fotoğraf: Mert Cantürk/AA

Antalya

Seki Mahallesi'ndeki tarihi alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığında kazı çalışmaları sürüyor.

Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu'nun izlerini geleceğe taşıyan antik kent stadyumu, tiyatrosu, meclisi, hamamı, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri, havuzları, sarnıçları, sütunlu caddesi, vaftiz mağarası ve zeytin işlikleriyle dikkati çekiyor.

Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Ergürer, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle 7 sezondur çalıştıklarını söyledi.

Geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan antik kentin önemli bir tarihe ev sahipliği yaptığını belirten Ergürer, ilk kazı sezonundan bu yana bölge halkıyla çalıştıklarını anlattı.

Ergürer, Bakanlığın "Geleceğe Miras Projesi" dolayısıyla son 3 yılda bu sayının daha da arttığını dile getirerek "Kazı çalışmalarında 13 arkeolog, sanat tarihçi, konservatörden oluşan teknik ekibin yanında, çevre köylerden gelen 45 işçiyle ter döküyoruz." dedi.

Halkın katılımının kazılara farklı bir boyut kazandırdığını ifade eden Ergürer, arkeolojik kazıların halkla birleştiğinde çok daha faydalı hale geldiğini vurguladı.

"Kazılar öncesi bölge halkı Syedra'nın farkında değildi"

Ergürer, çalışan sayısının hiçbir zaman bu kadar çok olmadığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"2019 yılında başkanlığım döneminde hızlanan kazı çalışmaları öncesi bölge halkı, Syedra'nın pek farkında değildi. Kırsal kesimden vatandaşlar çalışmaya başlayınca yerel halkla hem ilişkimiz daha iyi oldu hem de kazı aşamalarının nasıl yapıldığını, neler olduğunu daha iyi anlar hale geldiler. Bilinçlenmenin artmasıyla kaçak kazıların da önüne geçme avantajı elde ettik."

Kadın işçi sayısının erkeklerden fazla olduğunu dile getiren Ergürer, "12 ay boyunca hep birlikteyiz. Birlikte kahvaltı yapıyor, çay içiyor, öğle yemeği yiyoruz. Kazı sırasında yaşanan diyaloglar ile aradaki bağ daha da güçleniyor. Böyle olunca da büyük bir aile oluyorsunuz. Kimse birbirini kırmadan, üzmeden 'nasıl doğru iş yaparız'ın peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Çok zevkli bir iş"

Kazı ekibinde yer alan yöre sakinlerinden Vehbi Koç ise 3 yıldır Syedra'da çalıştığını belirtti.

Daha önce iş makinesi tamiratı yaptığını aktaran Koç, "Şimdi heykel kırıkları, sikkeler, kandiller ve tanımlayamadığımız birçok şeyi çıkarıyoruz. Hocalara kazılarda yardımcı oluyoruz. Buranın yakın olması ve hafta sonu izninin olması beni cezbediyor." dedi.

Memnune Göktepe de kültürel mirasa katkı sunmak için kazılarda yer aldığını dile getirdi. Syedra'da 3 yıldır çalıştığını anlatan Göktepe, "Kimimiz kazıyor, kimimiz kürekle topluyor kimimiz de arabayla taşıyor. Temizlik başta olmak üzere her türlü işi yapıyoruz." diye konuştu.

Göktepe, daha önce restoranlarda çalıştığını belirterek "Geleceğe küçük de olsa bir katkı sağlamak hoşuma gidiyor. İşimi keyif alarak yapıyorum. Kazılarda zaman zaman çıkan küçük parçalarla ilgili konuşsak da çok anladığımızı söyleyemem ama yine de çok zevkli bir iş. İnşallah Syedra tamamıyla yakında turizme açılır." ifadelerini kullandı.

