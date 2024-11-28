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Kültür

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "Uluslararası El İşi Haftası" sergisi düzenlendi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "Uluslararası El İşi Haftası" sergisine 25 ülkeden 500'ün üzerinde zanaatkar katıldı.

Ayşe İrem Tiryaki, Irmak Akcan  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "Uluslararası El İşi Haftası" sergisi düzenlendi Fotoğraf: Elaqat

Ankara

Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı ve Miras Komisyonu bünyesinde "Uluslararası El İşi Haftası" programı 23 Kasım'da Riyad'da başladı.

Yarın son bulacak programa 25 ülkeden 500'ün üzerinde zanaatkar katılım gösterirken, birçok ülkeden eser sergilendi.

Geleneksel zanaatı koruma ve kültürler arası etkileşimi artırmayı amaçlayan etkinlikte girift dokumalardan ustalıklı ahşap işçiliğine kadar birçok eser sergilendi.

Etkinlikte Çin'in binlerce yıllık sanatsal geleneğini yansıtan tekstil ürünlerinin yanı sıra Yunanistan, Meksika ve Ürdün'den de kültürel eserler görücüye çıktı.

Serginin bilgi alışverişi bileşenine öncülük eden Suudi Arabistan Kraliyet Geleneksel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde (WORTH), Sadu dokumacılığı ve palmiye yaprağı dokumacılığı gibi geleneksel Suudi el sanatlarında günlük atölye çalışmaları düzenledi.

Sergide, çocuklara özel alanı ve girişimcilik platformunu da içeren interaktif alanlar yer aldı.

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