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Kültür

"Sur Kültür Yolu Festivali"nde tarihin mistik kokuları beğenildi

Diyarbakır'da düzenlenen "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında tarihten günümüze ulaşan kokular Paşa Hamamı'nda açılan sergide beğeniye sunuluyor.

Bestami Bodruk, Mehmet Sıddık Kaya  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
"Sur Kültür Yolu Festivali"nde tarihin mistik kokuları beğenildi Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 9. durağı "Sur Kültür Yolu Festivali" üçüncü gününde devam ediyor.

Sümer, Asur, Mısır, Bronz Çağı, Osmanlı ve Selçuklular döneminden günümüze ulaşan kokular "Antik Çağdan Günümüze Koku Kültürü" sergisinde ziyaretçilerle buluşuyor.

Yenikapı Caddesi'ndeki tarihi Paşa Hamamı'nda gerçekleştirilen sergi ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan Koku Kültürü ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül, tarihi 4 bin yıl önceye dayanan kokuların beğeniye sunulduğu serginin yoğun bir ilgi gördüğünü söyledi.

"9 gün için 1000 kişiye göre planlama yaptık ama ilk gün 3 bin kişiyi burada ağırladık." diyen Ergül, ilk gün de bu topraklardaki tütsü kültürüyle ilgili eğitimler verdiklerini belirtti.

Ergül, sergide Japonya'dan, Almanya'dan gelen ziyaretçileri de görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Bu topraklardaki koku kültürüne dair çok ciddi bir uyanış var. Mezopotamya'da Asur, Sümer, Akad, Selçuklu, Osmanlı kültürümüze dair zengin bir koku kültürümüz var." diyen Ergül, koku kültürünün yazıdan önceye dayandığını kaydetti.

Ergül, geçmiş uygarlıklardan elde ettikleri bilgilerle çağa uyarladıkları parfümleri ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını dile getirerek, "Dünyanın ilk parfümörü olan Tapputi'nin kil tabletinin replikası buradadır. Oradan elde ederek yapmış olduğumuz parfümleri de ziyaretçilerimiz burada kokluyor." dedi.

"Etkileyici kokular"

Serginin ziyaretçilerinden İstanbul'dan gelen Aysu Azad, antik çağdan günümüze ulaşan kokuları koklamanın kendisini çok etkilediğini söyledi.

Azad, "Kokladığınız andan itibaren koku sanki o ana götürüyor. Etkileyici kokular." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen Hatice Çalışkan ise festival kapsamında düzenlenen etkinlikleri ve koku sergisini çok beğendiğini anlatarak, ziyaretleri sırasında anı amaçlı fotoğraflar da çektiğini belirtti.

Antalya'dan gelen Safiye Yavaş da tarihi kokuları çok beğendiğini söyledi.

İstanbul'dan gelen Aslı Sertaş ise sergi sayesinde kokladığı kokularla ilgili bilgi de alabileceğini ifade etti.

Festival farklı noktalarda sergiler, söyleşiler, gökyüzü gözlem etkinlikleri, tiyatro oyunları, dini ve çocuklara yönelik etkinliklerle devam ediyor.

Ünlü fotoğraf sanatçısı Steve McCurry'nin 51 fotoğrafının yer aldığı sergi Keçi Burcu Sanat Merkezi'nde sanat severlerle buluşurken, Keçi Burcu Teras ise gökyüzü gözlem şenliği, gökyüzü gece gözlemleri, planetaryum gösterileri ve astronomi sunumlarıyla meraklılarını ağırlıyor.

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