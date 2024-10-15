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Kültür

Sinema eseri sahipleri, Türkiye'de tahsil edilen telifleri alabilecek

SEF (Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu) ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan lisans anlaşmasıyla ​​​​​​​sinema eseri sahipleri ilk kez Türkiye'de tahsil edilen telif bedellerine kavuşacak.

Hilal Uştuk  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Sinema eseri sahipleri, Türkiye'de tahsil edilen telifleri alabilecek

Istanbul

SEF'ten yapılan açıklamaya göre, bir süredir sinema meslek birlikleri aracılığıyla yalnızca yurt dışından telif hakkı tahsil edebilen yönetmen ve senaryo yazarları, yeni lisans sözleşmesiyle Türkiye'de ilk kez, Uluslararası Antalya 61. Altın Portakal Film Festivalinde gösterilen sinema eserlerinin telif bedellerini alabilecek.

Türkiye'deki senaryo yazarı ve yönetmenleri temsil eden Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR) ve Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR) tarafından nisan ayında SEF hayata geçirildi.

Açıklamada, dünyada SEF ile eş değer meslek birlikleri ve federasyonların topladığı telif bedellerinin yıllık 650 milyon avroyu aştığı ve Türkiye’de telif hakları sisteminin işleyişinde yapısal sorunlar olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu olarak, bu çelişkinin giderilmesi ve ülkemizdeki yönetmen, senaryo yazarı ve diğer eser sahiplerinin hak ettikleri telif ödemelerine ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Zira Antalya Büyükşehir Belediyesi ve SEF arasında gerçekleşen bu tarihi iş birliği, sinema eserlerinin gösterimini sağlayan tüm kamu ve özel kuruluşlara örnek teşkil edecektir. Ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına alınan haklarımızı savunmaya ve telif haklarını hiçe sayan tüm algı ve dirençlere karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

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