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Kültür

Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması'nın başvuruları başladı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen "Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması"nın dördüncüsüne başvurular başladı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması'nın başvuruları başladı

İstanbul

Yeni Şafak gazetesince gerçekleştirilen yarışmaya, "mustafacambazfotografyarismasi.com" adresi üzerinden 31 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

Yarışmada seçici kurul, Kızılay İçerik ve Prodüksiyon Müdürü Fırat Yurdakul, eski Cumhurbaşkanlığı özel fotoğrafçısı, foto muhabiri ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Temsilcisi Ümit Bektaş, foto muhabiri Kayhan Özer, Yeni Şafak foto muhabiri Sedat Özkömeç ve Anadolu Ajansı foto muhabiri Elif Öztürk'ten oluşuyor.

Yarışma 4 kategoride düzenleniyor

Yarışma, "2024'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları", "Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar", "Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi-Serbest Haber)" ile "Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi-Serbest Haber)" başlıklarıyla 4 temel kategoride gerçekleştiriliyor.

Yarışmanın bu yıl "Hikayeyi Tamamla Özel Ödülü" kategorisinin teması ise Rami Kütüphanesi olarak belirlendi. Bu dalda yarışmacılardan, Rami Kütüphanesi'nin fotoğrafları bekleniyor.

Yarışmada her bir kategorinin birincisine 100 bin, ikincisine 75 bin ve üçüncüsüne 50 bin lira ödül takdim edilecek. Toplamda 13 kişiye 1 milyon lira ödül dağıtılacak yarışmanın ödül töreni, bu yıl temmuzda yapılacak.

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Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması'nın başvuruları başladı

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