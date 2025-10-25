Dolar
Kültür

Satala Antik Kenti'nde Mısır Tanrıçası İsis'in bronz büstü bulundu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Roma döneminde askeri karargah olarak kullanılan Satala Antik Kenti'ndeki kazıda, Mısır Tanrıçası İsis'in bronz büstü bulundu.

Sinan Uçar  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Satala Antik Kenti'nde Mısır Tanrıçası İsis'in bronz büstü bulundu

Gümüşhane

Kazı Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuz Çakmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nekropol alanındaki kazılar sırasında Mısır Tanrıçası İsis'in 20 santimetrelik bronz büstünün bulunduğu söyledi.

Kazı sırasında sürpriz ve çok önemli bir buluntu ile karşılaştıklarını belirten Çakmur, "Mısır Tanrıçası İsis'in heykeli, kaidesinden kopmuş olarak bulundu. Lejyonların Mitra inancı ile 12 tanrıya olan inancını biliyoruz. Aynı zamanda doğu kültürlerinde bir tanrıçaya olan inançlarını belirtmesi açısından, oldukça önemli bir buluntu olarak karşımıza çıktı." dedi.

Çakmur, büstün bulunması ile Roma lejyonlarının dini inançları hakkında yeni bir bilginin ortaya çıktığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu buluntu lejyon askerlerinin dini çeşitliliğini göstermesi açısından önemli. Aynı zamanda 1870'li yıllarda çıkan Afrodit büstünden sonra açığa çıkartılan ilk büst olması açısından da çok önemli bir buluntu olarak karşımıza çıkıyor."

Çakmur, Mısır Tanrıçası İsis'in büstüne ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Büst, üç ayak üzerine yerleştirilmiş, üç yapraklı kaliksten çıkan tanrıça kaidesiyle bulundu. Büstün başında, sol tarafı korunmuş, bereket ve bolluğun sembolü olan iki mısır başağı bulunuyor. Heykel, önünde düğümle bağlanmış püsküllü bir şal giymiştir. Heykelin restorasyon çalışmaları sürüyor, çalışmaların tamamlanmasıyla Gümüşhane Kent Müzesi'nde sergilenecek. Ekibimizce yapılacak bilimsel çalışmalarla da bronz büstün tarihlendirilmesi yapılacak."

Bilecik'te şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel ulaşımı aksattı

