Dolar
26.93
Euro
28.94
Altın
1,912.71
ETH/USDT
1,601.90
BTC/USDT
26,187.00
BIST 100
8,206.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Devlet Bursu ile Lisansüstü Öğrenim Görme Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen Öğrenciler ile Buluşma'' programında konuşuyor
logo
Kültür

Şarkıcı Chris de Burgh 26 Ekim'de İstanbul'da konser verecek

Arjantin asıllı İrlandalı pop rock şarkıcısı Chris de Burgh, 26 Ekim'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Şarkıcı Chris de Burgh 26 Ekim'de İstanbul'da konser verecek

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, dünya müzik listelerinde bir numaraya çıkan şarkılarıyla son 50 yılın önemli müzisyenleri arasına giren sanatçı, Vigor Sanat organizasyonuyla Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne alacak.

Ünlü şarkıcı konserde, 1970'lerden bugüne unutulmayan şarkılarının yanı sıra klasikleşen "The Lady in Red", "Don't Pay the Ferryman", "Missing You" ve "The Traveller" adlı eserlerini de seslendirecek.

Gerçek adı Christopher John Davison olan sanatçı, 15 Ekim 1948'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya geldi. Babası askeri diplomat, annesi sekreter olan sanatçının çocukluğu, babasının işleri nedeniyle Malta, Nijerya ve Zaire'de geçti.

Profesyonel müzik hayatına 1974'te başlayan ünlü isim birçok albüme imza attı. Sanatçının "Lady in Red" ve "The Traveller" şarkıları, İngiltere başta olmak üzere 24 ülkede uzun süre bir numarada kaldı ve satış rekorları kırdı.

Chris de Burgh, 200'ün üstünde platin ve altın plak ödülü kazandı. Sanatçının şarkıları dünya listelerinde defalarca bir numaraya yükseldi ve 1990'lı yıllarda radyolarda en çok çalınan şarkılar arasına girdi.

Şarkı sözü de yazan sanatçının çok sayıda eseri Britanya'da Top 40'ta yer aldı. Sanatçı ayrıca Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin "Beslenme Kampanyası"na destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanlığının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişti
2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı
Kurtulmuş, deprem felaketi yaşayan Fas'ın Temsilciler Meclisi Başkanı el-Alemi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı ile geleceğe dönük projeksiyonlar yapacağız
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Benzer haberler

Şarkıcı Chris de Burgh 26 Ekim'de İstanbul'da konser verecek

Şarkıcı Chris de Burgh 26 Ekim'de İstanbul'da konser verecek

AKM'de sezon açılışı 17 Eylül'de düzenlenecek 2 özel konserle gerçekleşecek

"Türk'ün ilk er meydanı" Elmalı'da güreş heyecanı başladı

"Kale'nin altın çocukları" 100'üncü konserlerine hazırlanıyor

"Kale'nin altın çocukları" 100'üncü konserlerine hazırlanıyor
Zülfü Livaneli ile Yunan sanatçı Maria Faranduri Atina'da konser verdi

Zülfü Livaneli ile Yunan sanatçı Maria Faranduri Atina'da konser verdi
Gipsy Kings 19 Eylül'de İstanbul'da konser verecek

Gipsy Kings 19 Eylül'de İstanbul'da konser verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet