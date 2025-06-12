İtalyan piyanist ve besteci Ludovico Einaudi, İstanbul'da konser verecek
Modern klasik müziğin usta isimlerinden Ludovico Einaudi, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
Istanbul
İtalyan piyanist ve besteci Einaudi, Stagepass organizasyonuyla 27 Eylül'de Volkswagen Arena'da konser verecek. Eserlerinde doğadan ilham alan Einaudi'nin konser biletleri, 16 Haziran'da satışa çıkacak.
Klasik müziği minimalizm, elektronik ögeler ve çağdaş dokunuşlarla yeniden yorumlayan sanatçı, kendine has tarzıyla tanınıyor.
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Einaudi'nin "Divenire", "Nuvole Bianche", "Una Mattina" ve "Experience" adlı eserleri, sinema ve televizyon dünyasında derin izler bıraktı.
Sanatçı, Christopher Nolan'ın "Nomadland" ve "The Third Murder" filmlerindeki müzikleriyle geniş kitlelere ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.