Dolar
41.96
Euro
48.75
Altın
4,110.34
ETH/USDT
4,034.90
BTC/USDT
112,579.00
BIST 100
10,467.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar’ın başkenti Doha’da konaklayacağı otele giriş yapıyor
logo
Kültür

Şanlıurfa'nın geleneksel içeceği "Asma Ekşisi" tescillendi

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, kentin mutfak kültürünün önemli lezzetlerinden biri olan koruk suyuna, "Asma Ekşisi" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumundan marka tescili aldı.

Eşber Ayaydın  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Şanlıurfa'nın geleneksel içeceği "Asma Ekşisi" tescillendi

Şanlıurfa

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda koruk suyu, "Asma Ekşisi" ismiyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek marka haline geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa mutfağının yalnızca lezzetleriyle değil, aynı zamanda sağlık dostu ürünleriyle de öne çıktığını belirterek, "Bizler de bu zenginliği geleceğe taşımak ve dünya sofralarına sunmak adına ürünlerimizi tescilleyerek koruma altına alıyoruz. Asma Ekşisi bu vizyonun önemli bir adımıdır." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 organize suç örgütünü çökerttik, 370 şüpheli şahsı bu vakte kadar gözaltına aldık
Türk Kızılay, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle duyma kaybı yaşayan Filistinlilere işitme cihazı dağıttı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada 14 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret etti

Benzer haberler

Şanlıurfa'nın geleneksel içeceği "Asma Ekşisi" tescillendi

Şanlıurfa'nın geleneksel içeceği "Asma Ekşisi" tescillendi

Urfa Kalesi'nde 5. yüzyıla ait yazıtlı mozaik gün yüzüne çıkarıldı

Arkeolog çift, tarihin izini 16 yıldır birlikte sürüyor

Karahantepe'de günlük yaşamda kullanılan 30'dan fazla kulübe ortaya çıkarıldı

Karahantepe'de günlük yaşamda kullanılan 30'dan fazla kulübe ortaya çıkarıldı
Karahantepe kazılarında Neolitik Çağ'daki beslenme alışkanlıkları araştırılıyor

Karahantepe kazılarında Neolitik Çağ'daki beslenme alışkanlıkları araştırılıyor
Soğmatar Antik Kenti'nde Demir Çağ dönemine ait kamusal yapı bulundu

Soğmatar Antik Kenti'nde Demir Çağ dönemine ait kamusal yapı bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet