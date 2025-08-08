Dolar
40.68
Euro
47.48
Altın
3,388.33
ETH/USDT
3,959.10
BTC/USDT
116,750.00
BIST 100
10,996.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı”na katılıyor Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - VTR
logo
Kültür

Samsun'un 101 yıl sonra kavuştuğu istiklal madalyası müzede sergilenmeye başladı

Samsun'un 101 yıl sonra takdim edilen istiklal madalyası müzede ziyaretçiler için sergilenmeye başladı.

İlyas Gün  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Samsun'un 101 yıl sonra kavuştuğu istiklal madalyası müzede sergilenmeye başladı

Samsun

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs şehri Samsun'un 101 yıl sonra istiklal madalyasına kavuştuğu belirtildi.

Samsunluların istiklal madalyasıyla buluştuğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurtuluş Savaşı boyunca doğusundan batısına Karadeniz'in hırçın dalgaları ve işgalci güçlerin donanmalarıyla mücadele ederek cepheye silah ve mühimmat taşıyan Samsun Mavnacılar Loncası'nın yiğit ve kahraman evlatlarına Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından 11 Şubat 1924'te verilen istiklal madalyası ve istiklal madalyası beratı, bugünden itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı'mıza kadar Samsun Müzesi'nde ziyarete açık olacak. İstiklal madalyası, Samsun'umuz ve aziz milletimiz için hayırlı olsun."

Ziyaretçiler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kadar istiklal madalyasını görebilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman yangını riskinin yükseldiği haftada tedbirler sıkılaştırıldı
Filistin'e Destek Platformu'ndan "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşüne davet
Marmaris'te yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki

Benzer haberler

Samsun'un 101 yıl sonra kavuştuğu istiklal madalyası müzede sergilenmeye başladı

Samsun'un 101 yıl sonra kavuştuğu istiklal madalyası müzede sergilenmeye başladı

Milli Mücadele'nin öncü şehirlerinden Samsun'a, TBMM'deki törenle İstiklal Madalyası takdim edilecek

Erzurum'daki Hurufat Baskı Müzesi "özel müze" olarak tescillendi

Kahramanmaraş'ın zirvesine dev Türk bayrağı ve İstiklal Madalyası işleniyor

Kahramanmaraş'ın zirvesine dev Türk bayrağı ve İstiklal Madalyası işleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet