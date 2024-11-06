Dolar
34.20
Euro
36.74
Altın
2,667.52
ETH/USDT
2,639.80
BTC/USDT
74,231.00
BIST 100
8,862.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle ve futbolcu Dusan Tadic basın toplantısı düzenliyor
logo
Kültür

Rusya'da "22. Moskova Uluslararası Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" başladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "22. Moskova Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması" başladı.

Dmitri Chirciu  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Rusya'da "22. Moskova Uluslararası Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" başladı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi'nin Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı ile ortak düzenlediği yarışmanın açılış programı, Moskova Merkez Camisi'nde yapıldı.

Programa, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı ve yarışmanın Organizasyon Komitesi Başkanı Ruşen Abbasov, dini yetkililer ve Moskova’da yaşayan Müslümanlar katıldı.

"Bu etkinlik, dünyadaki Müslümanları birleştiriyor"

Burada açılış konuşmasını yapan Ruşen Abbasov, yarışmanın önemine işaret ederek, "Bu etkinlik, dünyadaki Müslümanları birleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Program içeriğinin zengin olduğunu dile getiren Abbasov, yarışma kapsamında "Küresel Dönüşümler Bağlamında Geleneksel Aile Değerleri" isimli uluslararası konferans ile "Kur’an-ı Kerim Dünyası" isimli serginin düzenleneceği bilgisini paylaştı.

Rusya, Filistin ve Katar dahil 30'dan fazla ülkeden katılımın olduğu yarışmada, Türkiye'yi Kahramanmaraş Fethi Kütükçü Camisi İmam Hatibi Ubeydullah Kırlar temsil ediyor.

3 gün sürecek yarışmanın kapanış töreni, 8 Kasım'da düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Şırnak Gabar Dağı petrol sahasında 125 personel ile tatbikat yapıldı
Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özer'in tutukluluğuna itiraz reddedildi
Eğitim sırasında şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz Niğde'de defnedildi
MSB'den Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin açıklama

Benzer haberler

Rusya'da "22. Moskova Uluslararası Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" başladı

Rusya'da "22. Moskova Uluslararası Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet