Kültür

Regaip Kandili'ne özel içerikler, yarın TRT'de izleyici ve dinleyicilerle buluşacak

İslam dünyası için büyük önem taşıyan ve üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili, yarın TRT'nin özel yayınlarında izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

Ahmet Esad Şani  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Regaip Kandili'ne özel içerikler, yarın TRT'de izleyici ve dinleyicilerle buluşacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Regaip Kandili'ne özel hazırlanan programlarla izleyicilere manevi bir atmosfer sunulacak.

Konya Sultan Selim Camii'nden gerçekleştirilecek "Regaip Gecesi" programı 19.45'te TRT 1 ekranlarından canlı yayınla ekrana gelecek.

Fatih Koca'nın icrasıyla hazırlanan "O'na Selam-Regaip Kandili" programı, 23.15'te TRT Müzik'te yayınlanacak.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde çekimleri gerçekleştirilen "Regaip Kandili Sohbet" programı, TRT Avaz'da 18.30'da ekranda olacak.

"Regaip Kandili Özel" programı 19.30'da canlı yayınla TRT Avaz ekranında izlenebilecek.

Lille şehrinden "Regaip Kandili Fransa" programı canlı yayınlanacak

TRT Türk, "Regaip Kandili Fransa" programını Fransa'nın Lille şehrinde bulunan Eyüp Sultan Camii'nden gerçekleştireceği canlı yayınla 21.00'de ekrana getirecek.

"Regaip Kandili" programı, 20.00'de Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Camii'nden canlı yayınla TRT Kürdi'de izlenebilecek.

TRT Radyolarında ise Regaip Kandili'nin anlam ve önemine dair özel içerikler dinleyicilerine sunulacak.

