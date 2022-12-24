Rafadan Tayfa'yı seslendiren sanatçılar, stüdyoda eğlenceli anlar yaşadı
TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın yeni sinema filmi "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"nın karakterlerini seslendiren sanatçılar Anadolu Ajansı'na (AA) konuştu.
Ankara
Dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını uzay gemisine ulaştırmaya çalışan Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in yaşadıkları macerayı ele alan film, çocuklara geleceği işaret ederken geçmişten de dersler sunacak.
Serinin ikinci filmi olan "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" ile 3,5 milyon seyirciye ulaşan "Tayfa", TRT ortak yapımı üçüncü filmiyle seyirci rekorunu yenilemek istiyor.
"Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa", 6 Ocak 2023'te vizyona girecek.
"Oğlumla evde küçük Hayri, büyük Hayri olarak dolaşıyoruz"
Filmde çocukların yakından tanıdığı ve beğeniyle takip ettiği karakterleri seslendiren sanatçılar, seslendirdikleri karakterleri ve yeni filmlerini, TRT Ankara Radyosu Stüdyosunda AA muhabirine anlattı.
Hayri karakterini seslendiren Levent Kol, 1980-1990'ların mahalle kültürünün yansımasını Rafadan Tayfa'da çocuklarla paylaştıklarını, yaptıkları işte çocuklara iyileri yansıttıklarını, ailelerin izlerken endişeye kapılmalarına gerek olmadığını bildirdi.
Hayri'nin yemek yemeyi, tez canlı ve arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmeyi seven bir karakter olduğunu aktaran Kol, "O kadar özdeşleştik ki, yemeği seven bir adama, hayatı yemek üzerine kurulu bir adama Hayri karakterini vermişler. Benim oğlum aynı şekilde. İkimiz de evde küçük Hayri, büyük Hayri olarak dolaşıyoruz. Biz bu karakterlerle çok bütünleştik, özdeşleştik." diye konuştu.
"Bu filmde başka bir heyecan var"
Çocuklara yeniden bir şeyler sunmaktan ve yaptıkları işten büyük keyif duyduklarını anlatan Kol, seslendirme esnasında çok eğlendiklerini, "Gülmekten ara vermek zorunda kalıyoruz çünkü çok keyifli geçiyor. Onlar nasıl keyif alıyorlarsa biz de seslendirirken o kadar keyif alıyoruz." ifadeleriyle anlattı.
Rafadan Tayfa'nın TRT Çocuk ile tüm dünyaya ulaştığını kaydeden Kol, Amerika, Avustralya, Avrupa ve Orta Asya'da çok sayıda izleyicilerinin bulunduğunu söyledi.
Serinin önceki filmlerinden büyük keyif aldıklarını belirten Kol, "Bu filmde başka bir heyecan var. Çocuklar ve aileler izlediklerinde çok komik, çok eğlenceli, çok dinamik olduğunu görecekler. Tarihten alabilecekleri notlar, temas ettiğimiz çok güzel noktalar, çocukları yönlendireceğimiz farklı alanlar var." dedi.
Çocukların filmi izlediklerinde eğlenirken bir yandan da araştırma yapacakları farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Kol, "Galaktik Tayfa bitecek ve çocuklar araştırmaya başlayacaklar. Türk tarihinin en önemli savaşlarının birinden bahsediyoruz. Bu savaşın nasıl kazanıldığını, neler yapıldığını öğrenecekler. Çok fazla şey var ve bunların hepsi çok iyi bütünleşmiş ve filmde buluşmuş. Bu da bizim en iyi filmimiz olmuş. İzleyen çok keyif alacak." ifadelerini kullandı.
"Oğlumun ses tonları ve vurgularıyla Akın'ı seslendirdim"
Akın karakterini seslendiren Şirin Giobbi de 10 yıl önce karakteri seslendirmeye başladığında, karakterle aynı yaşlarda olan kendi oğlunu gördüğünü, oğlunun tonları ve vurgularıyla Akın'ı seslendirdiğini anlattı.
Seslendirdiği karaktere ilişkin bilgileri de paylaşan Giobbi, kadın olarak erkek çocuk karakterini seslendirmesinin çocuklarda hayal kırıklığı yaşatmasından korktuğunu, çocukların ilk duyduklarında buna şaşırdıklarını dile getirdi.
Giobbi, "Bu serinin şu ana kadarki en bomba filmi. Çocukları hayal edebileceklerinin çok ötesinde şeyler bekliyor. İçinde sadece gelecek değil geçmişe yönelik de şeyler var. Tayfa bildiğimiz tayfa. Yine birbirini koruyan, kollayan ve yardımsever bir tayfa var ve büyük bir macera bekliyor." diye konuştu.
Seslendirme esnasında çok eğlendiklerini ve bunun ekran karşısında filmi izleyen çocuklara da yansıdığını dile getiren Giobbi, herkesi filmi izlemeye davet etti.
"Samimi, sıcak ve şirin bir tip oluşturmaya çalıştık"
Filmde, Tayfa'ya dahil olan Zobi karakterini seslendiren İsmet Numanoğlu ise yeni karakterin çocuklar ve tüm izleyenler tarafından beğeniyle karşılanmasını beklediğini söyledi.
Numanoğlu, "Olabildiğince sempatik ve kabul edilebilir, rahatlıkla çocukların arkadaşı olabilecek güvenilir bir ses ve tip oluşturmaya çalıştık. Samimi, sıcak ve şirin bir tip oluşturmaya çalıştık." dedi.
Sevim karakterini seslendiren Aysın Işıman da tatlı ve sürprizli bir film seslendirdiklerini ve izleyicilerin beğeneceğini umduğunu belirtti.
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