Rafadan Tayfa'nın karakterleri, distoni hastası Zeynep'i hastanede ziyaret etti
TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın karakterleri, hareket bozukluğu olarak bilinen distoni hastası Zeynep Liva Elmacı'yı hastanede ziyaret etti.
Istanbul
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Elmacı, önceki günlerde beyin pili ameliyatı oldu. Ameliyat esnasında Zeynep ile sohbet etmesi gereken doktoru, küçük kızın en sevdiği çizgi film olarak Rafadan Tayfa'dan bahsetmesi üzerine, TRT ile iletişime geçti.
Ameliyat esnasında da doktorun cep telefonundan Rafadan Tayfa çizgi filmini izleyen Elmacı, ameliyattan bir hafta sonra Rafadan Tayfa maskotlarının hastane odasında kendisine yaptığı sürprizle büyük sevinç yaşadı.
TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu ve yapımcı İsmail Fidan'ın da eşlik ettiği ziyarette, Hayri, Kamil, Akın ve Mert karakterlerinin maskotları, 11 yaşındaki Elmacı'ya moral verdi.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da Elmacı ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Elmacı, böyle bir sürprizi hiç beklemediğini belirterek, en sevdiği karakter olan Hayri’yi karşısında görünce çok mutlu olduğunu kaydetti.
TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol da Elmacı'ya "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" filmini birlikte izleme sözü vererek, "Bütün bu işi neden yaptığımızı, TRT'nin kamu yayıncısı olmakla ilgili motivasyonunu çok güzel anlatan bir örnek bu. Tam da bu yüzden biz işimizi çok özenle yapmaya çalışıyoruz. Zeynep'e de sözümüz oldu. Hastanedeyken filmi izleyemedi. Hastaneden çıkar çıkmaz Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa filmini kendisiyle izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.