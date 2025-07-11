Dolar
40.17
Euro
47.06
Altın
3,354.71
ETH/USDT
2,963.40
BTC/USDT
117,191.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

12 Punto'nun panel ve masterclass programı açıklandı

TRT tarafından 13-20 Temmuz tarihlerinde 7. kez düzenlenecek olan 12 Punto'nun panel ve masterclass programı belirlendi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
12 Punto'nun panel ve masterclass programı açıklandı

Istanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, alanında uzman ve değerli isimlerin konuk olacağı programlarda senaryo, yönetmenlik, animasyon film sektörü, ortak yapımlar, film endüstrisi ve küresel film kültürü gibi konular, geleceğin yönetmen ve yapımcı adaylarıyla ele alınacak.

Yönetmen Andrey Zvyagintsev ve Altın Küre Başkanı Helen Hoehne, etkinlikte masterclass eğitimi verecek. Ayrıca Fransa ve Hollanda'daki uluslararası ortak yapım fonları, film endüstrisinin köprüleri niteliğindeki programlar ve platformlar, filmin hikayesinin yeniden yapılandırılmasında kurgu sürecinin rolü, Türkiye ve Arap dünyası arasında, Türkiye ve Türk dünyası arasında ortak yapım olanakları gibi önemli başlıklarda herkese açık ve ücretsiz etkinlikler düzenlenecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 12 Punto süresince her akşam sinemanın farklı dalları üzerine özel röportajların, 12 Punto projeleri ve etkinliklerinin tanıtıldığı bölümlerin yer aldığı "12 Punto Özel" programı TRT 2'de canlı yayınlanacak. 12 Punto 2025'in 20 Temmuz akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreni ise TRT 2'den canlı yayınlanacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açık havada özel gösterimler

Bu yıl 12 Punto Açık Hava Sineması'nda Filistin sinemasının güncel kısa filmleri izleyicilerle buluşacak.

Filistin'deki soykırıma karşı farkındalığı artırmak, empati geliştirmek ve fikir paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, yönetmen Mohammed Almughanni'nin "Yafa'dan Bir Portakal" ve yönetmen Kamal Aljafari'nin "UNDR" filmleri izleyicilerle açık hava gösterimlerinde buluşacak.

Osman Sınav'ın "Uzun Hikaye" filmi gösterilecek

Mart ayında vefat eden usta yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'a saygı duruşu niteliğinde, Sınav'ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği, Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan "Uzun Hikaye" filmi gösterilecek.

Jessica Hausner'ın 2023'te Cannes'da yarışan TRT ortak yapımı filmi "Club Zero" da açık havada izlenebilecek.

TRT 12 Punto'da 14 Temmuz'da senarist ve yönetmen Sümeyye Karaarslan, oyuncu Ahmet Kural ve Hande Soral'ın katılımıyla "Senaryodan Üçüncü Sezona Gassal Hakkında Her Şey" söyleşisi gerçekleştirilecek.

15 Temmuz'da "Hayalden Perdeye Bir Animasyon Filminin Yolculuğu" paneli, 17 Temmuz'da "Türkiye ve Arap Dünyası Arasında Ortak Yapımlarda Yeni Ufuklar" ve "Senaryo Masasında Yazmak ve Kurgu Odasında Yazmak" paneli, 18 Temmuz'da ise "Türkiye ile Türk Dünyası Arasında Ortak Yapımlarda Yeni Köprüler" paneli düzenlenecek.

12 Punto hakkında detaylı bilgiye ve tüm programlara sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenledi
Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan derginin yazı işleri müdürü gözaltına alındı
Bursa ve Tekirdağ'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Türkiye terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak
Türkiye ile KKTC arasında Fiber Dönüşüm Protokolü imzalandı

Benzer haberler

12 Punto'nun panel ve masterclass programı açıklandı

12 Punto'nun panel ve masterclass programı açıklandı

tabii'nin yeni dizisi "Persona"nın çekimleri başladı

TRT'de Srebrenitsa soykırımının 30. yılına özel içerikler izleyiciyle buluşacak

TRT 1 dizisi "Teşkilat" 2024-2025 sezonunu zirvede tamamladı

TRT 1 dizisi "Teşkilat" 2024-2025 sezonunu zirvede tamamladı
"12 Punto 2025"in jürisinde dünya sinemasından isimler yer alacak

"12 Punto 2025"in jürisinde dünya sinemasından isimler yer alacak
"Harman Yeri" dizisi Kırkpınar'da güreşseverlere tanıtıldı

"Harman Yeri" dizisi Kırkpınar'da güreşseverlere tanıtıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet