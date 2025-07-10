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Kültür

TRT 1 dizisi "Teşkilat" 2024-2025 sezonunu zirvede tamamladı

TRT 1'de yayınlanan, yönetmenliğini Burak Arlıel'in üstlendiği "Teşkilat" dizisi, beşinci sezonunu izlenme oranlarını artırarak tamamladı.

Özlem Limon  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
TRT 1 dizisi "Teşkilat" 2024-2025 sezonunu zirvede tamamladı

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, konsolide reytingler hesaplanarak elde edilen 2024-2025 sezonu verilerine göre dizi, geçen yıl Tüm Kişiler'de 5,60 olan sezonluk reyting ortalamasını bu yıl 7,80'e, AB Grubu'nda 5,09 olan sezonluk reyting ortalamasını bu yıl 7,00'ye ve 20+ABC1 Grubu'nda 5,49 olan sezonluk reyting ortalamasını 8,16 seviyesine taşıdı.

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Bu da dizinin reyting performansını bir önceki sezona göre Tüm Kişiler'de yüzde 39, AB Grubu'nda yüzde 38 ve 20+ABC1 Grubu'nda yüzde 49 oranında artırdığını gösteriyor.

Bir sezonda yüzde 40'ın üzerinde reyting artışı yakalayan dizi, son dört yılın prime time yapımları arasında önemli başarıya imza attı.

Dizi sezon boyunca yalnızca reytinglerde değil, sosyal medya etkileşimlerinde ve izlenme sürelerinde de güçlü ivme yakaladı.

Yeni sezon hazırlıkları süren yapım, özellikle aksiyon temposu ve duygusal çatışmaları dengeleyen senaryosuyla sadık izleyici kitlesi oluşturmayı başardı.

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