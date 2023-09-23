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Kültür

"Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör" filmi 29 Aralık'ta vizyona girecek

Türkiye'nin sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa, "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör" başlıklı yeni filmiyle seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
"Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör" filmi 29 Aralık'ta vizyona girecek

İstanbul

Serinin dördüncü yapımında geçmişin ve geleceğin tam ortasında dev bir maceraya atılan kahramanlar, yüzyılın icadı olan dev robot Hayrimatör'ü kurtarmak için bir araya gelecek.

İSF Studios'un hazırladığı, 29 Aralık'ta girecek olan yapım ilk üç filmiyle izleyicilerden büyük beğeni kazanmıştı.

Serinin ilk filmi "Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası" 2 milyon, "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" 3,5 milyon ve üçüncü filmi "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" ise 2 milyon 850 bin seyirciye ulaşmıştı. Galaktik Tayfa aynı zamanda tüm kategorilerde 2023'ün en çok izlenen sinema filmi olmuştu.

Filmin yönetmenliğini serinin diğer üç filmini de yönetmiş olan İsmail Fidan üstleniyor. Fidan aynı zamanda filmin müziklerine de imza attı. Yapımın senaryosunu ise Arzu Yurtseven kaleme aldı.

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