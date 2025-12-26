Dolar
42.92
Euro
50.54
Altın
4,536.60
ETH/USDT
2,912.90
BTC/USDT
86,899.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Prof. Dr. Muhittin Serin, yazma eser koleksiyonundan bir seçkiyi TÜYEK'e bağışladı

Türkiye'nin önde gelen hat tarihçilerinden Prof. Dr. Muhittin Serin, özel koleksiyonundaki yazma eserlerden bir seçkiyi Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) bünyesindeki Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ne bağışladı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Prof. Dr. Muhittin Serin, yazma eser koleksiyonundan bir seçkiyi TÜYEK'e bağışladı

İstanbul

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Serin'in bağışladığı 7 eser arasında Abdurrahman Hilmi'nin "Kaside-i Derdiriyye", hattat Aziz Efendi'nin "Esma-i Ehl-i Bedr", Hace Abdullah Ensari'nin "Makalat fi'l-Mev'iza" ve hattat Halim Efendi'nin "Nesih Meşk Murakkası" yer alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz, eserleri bağışlayan Serin'in, yazma eser mirasını toplumun istifadesine sunmak ve geleceğe taşımak konusunda çok önemli bir tavır sergilediğini belirterek, "Biz de eserleri, kütüphanelerimizde Muhittin Serin Yazma Eser Koleksiyonu adı altında kaydedip, dijitalleştirip, aynı isimle erişime açacağız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Muhittin Serin ise "Bu eserler bize emanet ama milletimize ait. İnşallah vakti geldikçe diğer emanetleri de TÜYEK'e teslim edeceğim." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahis soruşturması kapsamında 42 temsilci, PFDK'ye sevk edildi
Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı
Nefes borusuna plastik cisim kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Ankara'da devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

Benzer haberler

Prof. Dr. Muhittin Serin, yazma eser koleksiyonundan bir seçkiyi TÜYEK'e bağışladı

Prof. Dr. Muhittin Serin, yazma eser koleksiyonundan bir seçkiyi TÜYEK'e bağışladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet