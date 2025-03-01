Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,184.00
BTC/USDT
84,603.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Pera Palace Hotel'de ramazan ayında klasik eserler sahneye taşınacak

İlk misafirlerini 1895'te düzenlenen açılış balosuyla ağırlamaya başlayan Beyoğlu'ndaki Pera Palace Hotel, ramazan ayında misafirlerine çeşitli etkinlikler sunacak.

Özlem Limon  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Pera Palace Hotel'de ramazan ayında klasik eserler sahneye taşınacak

İstanbul

Grand Pera Balo Salonu'nda Tiyartomig ve Tiyatrose topluluklarının sahneleyeceği klasik tiyatro eserleri 13, 14, 18, 20, 24 ve 27 Mart'ta seyircilerle buluşacak.

Dünya edebiyatının çeşitli eserlerinden seçkiler arasında Stefan Zweig'in "Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu", Nikolay Gogol'ün "Bir Delinin Hatıra Defteri", Fyodor Dostoyevski'nin "Beyaz Geceler" ve "İnsancıklar" adlı oyunları sahnelenecek.

"Akşam Tiyatrosu" olarak 21.00'de sahnelenecek eserlerin biletlerine "www.passo.com.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İcra takibi için 7 kez arayan avukata "huzuru bozma"dan ceza
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Sudan'daki taraflara ateşkes ve barış çağrısı
Dünya liderleri, şirket yöneticileri ve spor kulüplerinden ramazan mesajları
İstanbul'da "Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonunda 145 şüpheli tutuklandı
Selimiye Camisi ramazanı sınırlı sayıda ziyaretçiyle karşıladı

Benzer haberler

Pera Palace Hotel'de ramazan ayında klasik eserler sahneye taşınacak

Pera Palace Hotel'de ramazan ayında klasik eserler sahneye taşınacak

Edirne'de emniyet mensupları ve aileleri uyuşturucuyla mücadelenin önemine tiyatroyla dikkati çekti

Tiyatro Anadolu, Filistinli kardeşlerin hikayesini anlatan oyunla prömiyer yapacak

"Boş Çerçeve" tiyatro oyunu İstanbul ve Ankara'da izleyicilerle buluştu

"Boş Çerçeve" tiyatro oyunu İstanbul ve Ankara'da izleyicilerle buluştu
Bursalı avukatlar tiyatro sahnesinde 20 yılda 240 kez sanatseverlerle buluştu

Bursalı avukatlar tiyatro sahnesinde 20 yılda 240 kez sanatseverlerle buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet