Pera Palace Hotel'de ramazan ayında klasik eserler sahneye taşınacak
İlk misafirlerini 1895'te düzenlenen açılış balosuyla ağırlamaya başlayan Beyoğlu'ndaki Pera Palace Hotel, ramazan ayında misafirlerine çeşitli etkinlikler sunacak.
İstanbul
Grand Pera Balo Salonu'nda Tiyartomig ve Tiyatrose topluluklarının sahneleyeceği klasik tiyatro eserleri 13, 14, 18, 20, 24 ve 27 Mart'ta seyircilerle buluşacak.
Dünya edebiyatının çeşitli eserlerinden seçkiler arasında Stefan Zweig'in "Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu", Nikolay Gogol'ün "Bir Delinin Hatıra Defteri", Fyodor Dostoyevski'nin "Beyaz Geceler" ve "İnsancıklar" adlı oyunları sahnelenecek.
"Akşam Tiyatrosu" olarak 21.00'de sahnelenecek eserlerin biletlerine "www.passo.com.tr" adresinden ulaşılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.