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Kültür

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde 2 milyonuncu ziyaretçiye özel karşılama töreni yapıldı

Bursa'nın beylikten cihan devletine uzanan yolculuğunu anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin ziyaretçi sayısı 2 milyona ulaştı.

Sinan Balcıkoca  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde 2 milyonuncu ziyaretçiye özel karşılama töreni yapıldı

Bursa

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın 1326 yılındaki fetih ruhunu yansıtan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında resmi açılışı yapılan müze, bugüne kadar 145 ülkeden ziyaretçiyi ağırladı.

Panoramik müze, 360 derece dairesel döngü içinde Bursa'nın beylikten cihan devletine uzanan yolculuğunu anlatıyor.

Yerli ve yabancı turistler tarafından beğeniyle gezilen müze, 2 milyonuncu ziyaretçisini konuk etti. Denizli'den gelerek müzeyi ziyaret eden Şermin Yantur, konfeti ve alkışlarla karşılanınca şaşkınlık yaşadı.

Müzeyi ziyaret eden 2 milyonuncu kişi olduğunu öğrenen Yantur'a müze yönetimince hediyeler verildi.

Yantur, Bursa'ya tur kapsamında geldiğini belirterek, "Gezi rotamızda Panorama 1326 Fetih Bursa Müzesi de vardı. Müzeye girdiğimde büyük bir sürprizle karşılaştım. Bu durum beni çok mutlu etti. Müzeye hayran kaldım. Böyle güzel bir eseri Bursa'ya ve ülkemize kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu arada, kültür ve sanat merkezi olarak da hizmet veren müzede ayrıca açılan çeşitli atölyelerde öğrenciler sanat kursu görüyor. Müzede salonlarda sanatseverler en güzel eserlerini sergileyebiliyor. Konferans salonları ise bilimsel konferanslara, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

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