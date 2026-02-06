Dolar
Kültür

Osmanlı saray giysileri ve kına gecesi ritüeli Umman’da tanıtıldı

Umman Uluslararası Fuarı ve Forumu (OMNEX) kapsamında, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 16-19. yüzyıl Osmanlı saray giysilerinden oluşan “Sarayın İncileri” koleksiyonu defilesi ve kına gecesi ritüelinin sergilendiği bir etkinlik düzenlendi.

Shady Alasar  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Osmanlı saray giysileri ve kına gecesi ritüeli Umman’da tanıtıldı Fotoğraf: Shady Alassar/AA

Umman

Umman'ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilen etkinlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nun saray yaşamını yansıtan kıyafetler sergilenirken, hanedan mensupları, harem, yeniçeriler ile şehzade ve sultanlara ait tasarımlar izleyicilerle buluşturuldu. Yaklaşık 3,5 yıllık araştırma ve el emeğiyle hazırlanan koleksiyon, dönemsel detaylarıyla dikkat çekti.

Türkiye’nin onur konuğu olarak yer aldığı programda Anadolu’da köklü bir geçmişe sahip olan geleneksel kına gecesi ritüelleri de canlandırıldı. Gelinin kırmızı örtüyle örtülmesi, kına yakma merasimi ve yöresel ezgiler eşliğinde gerçekleştirilen tören, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde üretilen yöresel kıyafetler, geleneksel dokumalar, el nakışları, kitre bebekler ve kazaziye aksesuarlar da sergilendi.

