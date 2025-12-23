Dolar
42.83
Euro
50.72
Altın
4,484.47
ETH/USDT
2,972.00
BTC/USDT
87,809.00
BIST 100
11,320.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde konuşuyor
logo
Kültür

Osmanlı komutanlarından Necip Paşa'nın mezarı Gelibolu Yarımadası'nda bulundu

Osmanlı döneminde Bahr-i Sefid Boğazı (Çanakkale Boğazı) Topçu Alayları Mirlivası (tuğgeneral) Necip Paşa'nın kabri, Gelibolu Yarımadası'nda tespit edildi.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Osmanlı komutanlarından Necip Paşa'nın mezarı Gelibolu Yarımadası'nda bulundu

Çanakkale

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkanlıkça yürütülen çalışmalarda Necip Paşa'nın mezarının Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde Cahidi Sultan Camisi'nin haziresinde olduğu belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yapılan çalışmada, kent tarihi açısından önemli isimlerden biri olan Necip Paşa'nın 1901 yılında tedavi için memleketine giderken vapurda hayatını kaybettiği, mezar taşı üzerindeki ifadelerden anlaşıldı.

Necip Paşa, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Sabah ve Necip Paşa Camisi cemaati tarafından mezarı başında anıldı.

Necip Paşa'nın vasiyeti üzerine 1902 yılında eşi tarafından yaptırılan kent merkezindeki Necip Paşa Camisi, günümüzde halen ayakta duruyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'ın makalesi Güney Kore medyasında yayımlandı
Yeni asgari ücrette sona doğru
"Yenidoğan çetesi" davasında sanıkların yargılanmasına devam ediliyor
Milli Savunma Bakanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı kabul etti
Yumurtalık Lagünü'nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor

Benzer haberler

Osmanlı komutanlarından Necip Paşa'nın mezarı Gelibolu Yarımadası'nda bulundu

Osmanlı komutanlarından Necip Paşa'nın mezarı Gelibolu Yarımadası'nda bulundu

Haydar Aliyev, Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen programla anıldı

Bakan Yumaklı: TKDK – IPARD çağrıları kapsamında birçok başlıkta yatırımlara destek vereceğiz

Sarıkamış'ta 111 yılın ardından şehitleri aynı ruhla anma hazırlığı

Sarıkamış'ta 111 yılın ardından şehitleri aynı ruhla anma hazırlığı
"Bir millet, iki devlet" sözüyle tarihe geçen lider: Haydar Aliyev

"Bir millet, iki devlet" sözüyle tarihe geçen lider: Haydar Aliyev
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet