Dolar
42.81
Euro
50.39
Altın
4,445.78
ETH/USDT
2,988.60
BTC/USDT
88,380.00
BIST 100
11,311.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Haydar Aliyev, Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen programla anıldı

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ülke tarihinde "Umummilli Lider" ünvanıyla anılan Haydar Aliyev, ölümünün 22. yılında Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen programla yad edildi.

Mücahit Türetken  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Haydar Aliyev, Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen programla anıldı Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Üniversitenin Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin mimarı: Ulu Önder Haydar Aliyev'i Anma Gecesi", saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Siyaset bilimci ve gazeteci Ülker Piriyeva'nın açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, Haydar Aliyev'in de Mustafa Kemal Atatürk gibi Türkler için çok önemli bir önder olduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Her ikisinin de yolları açtığını belirten Güngör, "Biri Türkiye'nin biri de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yolunu açtı. Onlar ışıklarıyla bizim özgürlüğümüzün yol açıcılarıydı. Bu iki ulu önderin ortak özelliği, kahramanlık destanını kendi milletleriyle birlikte yazmalarıdır. Destanı cephede, meydanlarda birlikte gerçekleştirdiler. Birlikte kahramanlık hikayeleri yazıldı ve tarihe birlikte geçildi." ifadelerini kullandı.

Görevi nedeniyle çok defa Azerbaycan'da bulunduğunu aktaran Güngör, her iki ülkenin kültürlerinin benzer değil, aslında bir olduğunu dile getirdi.

"Tek millet, iki devlet" sözünün son derece doğru olduğunu belirten Güngör, şöyle konuştu:

"Ortak kültüre sahibiz. Hiç ayrı bir dil değil, hepimiz aynı dili konuşuyoruz. Biraz nüanslar var o kadar. Birkaç gün kaldıktan sonra Azerbaycan dilini çok rahat konuşmaya başladım. Bana artık yabancı gelmiyor. Dolayısıyla Azerbaycanlı öğrencilerimiz de buraya geldiklerinde birkaç gün içinde okuma işini çözüyor."

Açılışın ardından düzenlenen panelde, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Erbay, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karabulut ve Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Okan Yeşilot konuşma yaptı.

Panel sonrası ses sanatçısı Süreyya Eyvazova "Sarı Gelin" parçasını seslendirirken, program katılımcılara plaket takdimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni yıl tedbirleri koordinasyon toplantısına ilişkin paylaşım
Sahte faturayla suç gelirlerini akladığı belirlenen 21 şüpheli tutuklandı
Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için "Tohum" filmi paylaşımı
Türk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti

Benzer haberler

Haydar Aliyev, Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen programla anıldı

Haydar Aliyev, Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen programla anıldı

Bakan Yumaklı: TKDK – IPARD çağrıları kapsamında birçok başlıkta yatırımlara destek vereceğiz

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı yarından itibaren devam edecek

Edirne'de huzurevi sakinleri sıfır atık parkurunda yarıştı

Edirne'de huzurevi sakinleri sıfır atık parkurunda yarıştı
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı yarın başlıyor
Sarıkamış'ta 111 yılın ardından şehitleri aynı ruhla anma hazırlığı

Sarıkamış'ta 111 yılın ardından şehitleri aynı ruhla anma hazırlığı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet