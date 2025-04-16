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Spor

"Baba Hakkı" kabri başında anıldı

Beşiktaş Kulübünün eski başkanı ve futbol takım kaptanlarından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 36. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Metin Arslancan  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
"Baba Hakkı" kabri başında anıldı

İstanbul

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Hakkı Yeten'in kabri başında düzenlenen anma törenine, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri Kaan Kasacı, Uğur Fora, Mustafa Mollaoğlu, Merve Öztopaloğlu ve İbrahim Şafak Sağlam katıldı.

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Anma töreni edilen duaların ardından sona erdi.

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