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Spor, Futbol

Beşiktaş, Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunu nedeniyle Fransa'ya gittiğini açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgileri dahilinde Fransa'ya gittiğini duyurdu.

Süha Gür  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Beşiktaş, Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunu nedeniyle Fransa'ya gittiğini açıkladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa'ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz."

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