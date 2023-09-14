Beşiktaş, Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunu nedeniyle Fransa'ya gittiğini açıkladı

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa'ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.