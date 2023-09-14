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Spor, Futbol

Beşiktaş, Gökhan İnler'i kadrosuna kattı

Siyah-beyazlı kulüp, Gökhan İnler'in öncelikle sportif işlerde görev alacağını, ihtiyaç duyulması halinde futbolcu olarak da katkı sağlayacağını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Beşiktaş, Gökhan İnler'i kadrosuna kattı

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, deneyimli futbolcu Gökhan İnler'in yeniden siyah-beyazlı takıma döndüğünü açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol A takımımızın 2016-2017 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır. Gökhan İnler'e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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