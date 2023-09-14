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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşuyor.
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Spor

Gaziantep FK, Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 27 yaşındaki forvet Oğulcan Çağlayan ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Okan Coşkun  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Gaziantep FK, Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

Oğulcan Çağlayan'ın, kulüp başkanı Memik Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri Uğur Tosun ve Mustafa Tosun'un katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Açıklamada, "Oğulcan'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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