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Kültür

Olimpos Antik Kenti'nde yeni buluntulara ulaşıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kazı çalışmaları sürdürülen Olimpos Antik Kenti'nde yeni buluntulara ulaşıldı.

Merve Yıldızalp  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Olimpos Antik Kenti'nde yeni buluntulara ulaşıldı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda başlatılan kazı ve onarım çalışmaları, Olimpos Antik Kenti'ni mozaik zemin döşemeleri açısından Likya bölgesinin önemli bir merkezi haline getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Likya Dönemi'ne ışık tutan antik kentte incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, aralarında milattan sonra 3'üncü yüzyıla tarihlenen Kaptan Eudomos Mezarı mozaikleri ile yine milattan sonra 5 ve 6'ncı yüzyıllara ait mozaiklerin bulunduğu antik kentte yürütülen çalışmalar hakkında kazı başkanı Doç. Dr. Gökçen Öztaşkın'dan bilgi aldı.

Kazı ekibiyle sohbet eden Ersoy, Olimpos'ta sürdürülen çalışmalara bu yıl yeni alanların da eklenmesiyle birlikte 26 farklı noktada kazılara devam edileceğini ve kazıların tamamladığı alanlarda restorasyon uygulamaları hayata geçirilerek antik kent silüetinin ayağa kaldırılacağını ifade etti.

Dönemin tercihleri yeni kazılarla gün ışığına kavuştu

Bu sezon Piskoposluk Sarayı, 3 numaralı kilise, liman anıtsal mezarları, tiyatro, nekropol ve Kuzey Liman Caddesi’nde yoğunlaşan kazılar antik kentin zemin döşemelerinde bitkisel, geometrik, hayvan ve insan figürlü kompozisyonlara sahip "opus-tesselatum" tekniğinde mozaiklerin yoğun olarak tercih edildiğini ortaya çıkardı.

Piskoposluk Sarayı "peristyl" çevresinde bulunan mekanlardaki mozaiklerde "refrigerium sahnesi, thalassa (deniz), gaia (yer), ktisis (kurmak, yaratmak), truphe (sefahat), kharis (zerafet, güzellik) ve apolausis (servet)" kişileştirmeleri gün ışığına kavuşturuldu.

Aslan avı, gemi tasvirli mozaikler

Olimpos Antik Kenti’ndeki 3 numaralı kilisenin atrium portiklerinde de "andreia (cesaret) ve dikaiosyne (adalet)" kişileştirmelerine rastlandı.

Kilise atriumunda "yedi erdem" kişileştirmesinin yer aldığını tahmin eden uzmanlar Liman Anıtsal mezarlarında Kaptan Eudomos'un lahdini barındıran tonozlu mezar odası zemininde "aslan avı" sahnesi ile mezar odasının giriş bölümünde ise bir limana girmekte olan gemi tasvirli mozaiği açığa çıkardı.

Olimpos Antik Kenti daha önceki kazı sezonlarında tespit edilenlerle birlikte, mozaik zemin döşemeleri açısından Likya bölgesi için çok geniş repertuvar sunan önemli bir merkez durumuna geldi.

Bakan Ersoy'un geçen nisan ayında Olimpos'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası sağlanan ödenekle başlatılan yeni dönem kazı ve onarım çalışmaları antik kentin tüm noktalarında eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

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