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Kültür

Ocak ayında her akşam farklı bir film TRT 2 ekranında olacak

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.

Fatih Türkyılmaz  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Ocak ayında her akşam farklı bir film TRT 2 ekranında olacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 2'de 2025'in ocak ayında her akşam bir film, orijinal dilinde ekrana gelecek.

1 Ocak'ta "Buğday", 2 Ocak'ta "Cenneti Beklerken", 3 Ocak'ta​​ ​"​Louis Wain'in Renkli Dünyası" (The Electrical Life of Louis Wain), 4 Ocak​​'ta "Ayakkabılı Deniz Kabuğu Marcel" (Marcel the Shell with the Shoes On), 5 Ocak'ta​​​ "Adadaki Hazine" (Lost & Found), 6 Ocak'ta "Memoria", 7 Ocak'ta "Semret", 8 Ocak'ta​​ "Nokta", 9 Ocak'ta​​​ "Komşum Totoro" (My Neighbor Totoro), 10 Ocak'ta​​​ "Bayan Lowry ve Oğlu" (Mrs Lowry & Son), 11 Ocak​​'ta "Belfast", 12 Ocak'ta​​​ "Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi" (Hachi: A Dog's Tale), 13 Ocak​​'ta "Oyunbozan" (Systemsprenger), 14 Ocak'ta​ "200 Metre" (200 Meters), 15 Ocak'ta "Gölgeler ve Suretler" izlenebilecek.

"​Yürüyen Şato" (Howl's Moving Castle) 16 Ocak'ta, "​Gizli Bir Yaşam" (A Hidden Life) 17 Ocak'ta​​, "​Bir Numara" (Numero une) 18 Ocak'ta, "Küs Kardeşler Limited Şirketi" (The Darjeeling Limited) 19 Ocak'ta, "Hatıra Kutusu" (Memory Box) 20 Ocak'ta, "Sefer Tası" (Lunchbox) 21 Ocak'ta, "Mavzer" 22 Ocak'ta, "​Gökteki Kale" (Laputa: Castle in the Sky) 23 Ocak'ta, "Toprağın Gölgesinde" (La tierra y la sombra) 24 Ocak'ta, "Borg/McEnroe" 25 Ocak'ta, ​​"Miraciyye Saklı Miras" 26 Ocak'ta, "Sessiz Kız" (An Cailin Ciüin) 27 Ocak'ta, "Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol" (Mandela: Long Walk to Freedom) 28 Ocak'ta, "​Kalandar Soğuğu" 29 Ocak'ta, "Küçük Cadı Kiki" (Kiki's Delivery Service) 30 Ocak'ta, "Kazananlar Kulübü" (Win Win) ise 31 Ocak​'ta sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

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