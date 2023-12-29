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Kültür

Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi AKM'de izleyiciyle buluşacak

Prömiyeri Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen, usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" filmi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda izleyiciyle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi AKM'de izleyiciyle buluşacak

İstanbul

AKM'den yapılan açıklamaya göre film, 2-18 Ocak 2024'te sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Nuri Bilge Ceylan'ın Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Deniz Celiloğlu, Musab Ekici ve Cannes'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Merve Dizdar yer alıyor.

Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu şark hizmetini yapan bir öğretmenin hikayesini beyaz perdeye taşıyan film, 2-4 Ocak 2024'te 19.00'da izlenebilecek. 5-11 Ocak 2024'te 16.30'da, 12-18 Ocak 2024'te ise 13.30'da gösterilecek.

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