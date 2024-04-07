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Kültür

Niloya'nın yeni bölümleri 23 Nisan'dan itibaren izleyiciyle buluşacak

Ekranların sevilen yerli çizgi film kahramanlarından Niloya, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

Ahmet Esad Şani  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Niloya'nın yeni bölümleri 23 Nisan'dan itibaren izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Niloya ve Arkadaşları'nın yeni maceraları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan itibaren hem TRT Çocuk ekranlarında hem de YouTube kanalında sevenleriyle buluşacak.

Psikologlar ve pedagoglar tarafından hazırlanan senaryoları, sürükleyici hikayeleri, akılda kalıcı şarkıları ve eğlenceli oyunlarıyla dikkati çeken çizgi filmde tasarruflu olma, olaylara farklı bakış açıları kazanma, dayanışma ve yeni arkadaşlıklar kurma gibi konular ele alınacak.

Kişisel gelişim, doğa sevgisi, hayvan sevgisi ve çevre koruma gibi eğitici ve öğretici mesajlar da içeren yeni sezonda ayrıca Niloya'nın renkli dünyasına iki yeni karakter dahil olacak.

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