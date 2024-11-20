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Kültür

"Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler" filmi 6 Aralık'ta vizyonda

TRT ortak yapımı "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler" filmi, Anadolu'nun sevilen kahramanı Nasreddin Hoca'nın eğlenceli hikayelerini çocuklarla buluşturacak.

Ahmet Esad Şani  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
"Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler" filmi 6 Aralık'ta vizyonda

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bilge ve esprili kahramanı Nasreddin Hoca'nın macera dolu yolculuğuna devam ettiği film, 6 Aralık'ta vizyona girecek.

İlgiyle takip edilen TRT Çocuk'un çizgi dizisi "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"nun üçüncü sinema filminde, Anadolu'nun sevilen kahramanlarından Nasreddin Hoca, antik medeniyetlerin gizemli dünyasında heyecan dolu bir yolculuğa çıkacak.

Film, üç boyutlu animasyonları, yenilenen görsel kalitesi, eğlendirici ve öğretici yapısıyla hem çocukları hem de yetişkinleri sinema salonlarına davet ediyor.

Nurullah Yenihan'ın yapımcılığını, Naser Maratibavil'in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Ayşe Banu Başarıcı'nın kaleme aldığı filmin müzikleri ise Burak Çambel imzası taşıyor.

Filmin konusu şöyle:

"Nasreddin Hoca ve genç dostları, geçmişin izlerini keşfetmek için eski bir medeniyetin kalıntılarını ziyaret ederken kendilerini sürükleyici bir zaman yolculuğunda bulur. Tarihi bir medeniyete yolculuk yaparak, genç prens Balcan ve amcasının oğlu arasındaki krallık mücadelesinin ortasına düşerler. Zeka ve cesaret gerektiren sınavlardan geçerek Balcan'ın doğru seçimler yapmasını ve adil bir kral olmasını sağlamak için çabalarlar. Nasreddin Hoca ve ekibi, bu tehlikeli ve eğlenceli macerada, kayıp teknolojilerle karşılaşırken hem geçmişin bilinmeyen sırlarını çözer hem de zamanın akışını düzeltmeye çalışır."

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