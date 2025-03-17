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Kültür

MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali 9 Nisan'da başlayacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali (MAFF) İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak.

Ahmet Esad Şani  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali 9 Nisan'da başlayacak

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 9-12 Nisan arasında gerçekleştirilecek festival, toplam 15 kategoride 500 bin lirayı aşan para ödülüyle kısa film dünyasına destek sunacak.

Türkiye'den ve dünyadan kısa film yapımcılarını bir araya getirerek kültürel bir köprü kurmayı hedefleyen MAFF kapsamında, AKM Yeşilçam Sineması'nda film gösterimleri yapılacak ve festival AKM Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Sinema ve yapay zekanın buluşma noktası olacak

Festival, "En İyi Ulusal Kısa Film", "En İyi Uluslararası Kısa Film", "En İyi Öğrenci Filmi", "En İyi Yapay Zeka Filmi" ve "En İyi Belgesel" gibi kategorilerin yanı sıra "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Kurgu" gibi şahsi ödülleri de sahipleriyle buluşturacak.

Ayrıca, "MÜSİAD Özel Ödülü" sektörün duayen isimlerine takdim edilecek. Festivalin yenilikçi ödüllerinden biri olan "En İyi Yapay Zeka Filmi Ödülü", yapay zekanın sinema sanatındaki yaratıcı gücünü ve gelecekteki potansiyelini öne çıkaracak.

Alanında uzman isimlerden oluşan jürisiyle kısa film dünyasında en iyileri belirleyecek MAFF'ın jürisinde deneyimli yapımcılar, yönetmenler, oyuncular, akademisyenler ve teknik uzmanlar yer alacak.

Festivalin sanatsal ve teknik açıdan en iyi yapımlarını titizlikle değerlendirecek jürinin başkanlığını yapımcı Cemil Yavuz üstlenirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de yapay zeka jürisinde yer alacak.

Kısa film dünyasına yeni bir perspektif sunacak

MAFF, kısa film dünyasına yepyeni bir perspektif sunarken, yalnızca bir yarışma platformu olmanın ötesine geçmeyi amaçlıyor.

Film gösterimlerinin yanı sıra, sektör profesyonellerinin katılacağı paneller, söyleşiler ve atölyelerle sinema tutkunlarına ilham verici bir deneyim sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu ve Festival Başkanı Sadettin Budak, festivalin gelecek yıllarda uzun metrajlı filmleri de kapsayacak şekilde genişleyerek sinema sektörüne yeni projeler kazandırmayı amaçladığını bildirdi.

Festivalin bir etkinlik olmanın ötesine geçerek kalıcı bir yapı oluşturacağını vurgulayan Budak, şu ifadeleri kullandı:

"MAFF, iş dünyasının yenilikçi ruhunu sinema sanatıyla buluşturan bir köprü olacak. Bu festival, genç yetenekleri destekleyerek geleceğin kültürel liderlerini yetiştirmeyi ve MÜSİAD'ın sürdürülebilirlik anlayışını sanatla taçlandırmayı hedefliyor. Önümüzdeki yıllarda, yalnızca kısa filmleri teşvik eden bir platform olmaktan çıkıp, sinema sektörüne uzun vadeli destek sağlayan bir yapı haline gelerek, sanatçılar ve iş dünyası arasında güçlü ve kalıcı bir işbirliği ağı kuracağız."

Festival Direktörü Kerem Kurtuluş ise sanatın evrensel gücüne ve MAFF'in kısa film sanatına sunduğu değere işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kısa filmler, insanlığın en derin duygularını ve hayallerini yansıtan, sinema tarihinin en cesur anlatılarını barındıran bir sanat formudur. MAFF ile bu güçlü hikayeleri, AKM'nin eşsiz sahnesinde dünya standartlarında bir prodüksiyonla seyirciyle buluşturuyoruz. Sanat dünyasının tüm aktörlerini, kısa filmin gücünü keşfetmeye ve bu özel festivale ortak olmaya davet ediyorum. MAFF, yalnızca bir festival değil, sinemanın geleceğini şekillendirecek önemli bir buluşma noktası olacak."

Türkiye'deki ve uluslararası alandaki film yapımcılarını bir araya getirerek zengin bir kültürel paylaşım alanı sunması hedeflenen festival hakkında bilgilere "https://altincark.com/" adresinden ulaşılabiliyor.

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