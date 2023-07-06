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Kültür

Muğla'daki Tlos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tlos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Onur Çadır  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Muğla'daki Tlos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

Muğla

Likya uygarlığının en eski yerleşim alanlarından olan Yaka Mahallesi'ndeki anti kenti ziyaret eden Muğla Valisi Orhan Tavlı, Tlos Antik Kenti Kazı Başkanı Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Korkut'tan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Korkut, bölgedeki çalışmalar sonucunca elde edilen bilimsel verilerin, sadece Likya bölgesine değil Anadolu'nun tarihine de ışık tuttuğunu anlattı.

Sporun ve sanatın harmanlandığını Tlos'un, 14 bin yıllık yerleşim geçmişi olduğunu dile getiren Korkut, kazılarla elde edilen verilerin, bilimsel anlamının yanı sıra turizm açısından önemine işaret etti.

Akropoldeki kaya mezarları, meclis binası, stadyum alanında kazı çalışmalarının yürütüldüğünü anlatan Korkut, kentin doğu sınırını çizen antik tiyatronun sahne binasını sağlamlaştırdıklarını belirtti.

Ziyarette Tavlı'ya, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ve Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli eşlik etti.

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