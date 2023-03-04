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Kültür

Mısır’daki Ulusal İskenderiye Müzesi, 1600 eserle misafirlerini binlerce yıl öncesine götürüyor

Mısır’ın İskenderiye kentinde bulunan Ulusal İskenderiye Müzesi, antik Mısır, Roma, Bizans ve İslamiyet dönemine ait 1600 tarihi eserle binlerce yıl öncesine ışık tutuyor.

Ferdi Bayat   | 04.03.2023
Mısır’daki Ulusal İskenderiye Müzesi, 1600 eserle misafirlerini binlerce yıl öncesine götürüyor Fotoğraf: Mohamed El-Shahed/AA

Kahire

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, müze, antik Mısır hanedanlıkları, Ptolemaios Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve İslamiyet döneminden kalma yaklaşık 1600 nadide tarihi esere ev sahipliği yapıyor.

Müzede, antik Mısır’ın Firavun Hanedanlıklarına mensup kralların heykelleri, antik Makedonya krallarından Büyük İskender’in heykelinin kafa kısmı, bazı Roma İmparatorlarının heykellerinin yanı sıra ülkenin kültürü ve sanatını yansıtan onlarca eser sergileniyor.

Batık şehirden çıkarılan bazı eserler de sergileniyor

Ulusal İskenderiye Müzesi’nin bir bölümünde sadece İskenderiye açıklarında yüzyıllardır suların altında gömülü olan antik batık şehirden çıkartılan bazı tarihi eserler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

AA muhabirine konuşan yetkililerden Nermin Mustafa, “Ebu Kir Körfezi’ndeki antik Canopus ve Heracleion batık şehirlerinden çıkarılan bazı eserler burada. Eski dönemlere ait bazı madeni paralar ve yine batık şehirden çıkarılan bazı heykeller de bulunuyor müzede.” dedi.

Müzedeki eserlerin kendisini çok etkilediğini, özellikle de İslami sanat eserlerinin çok hoşuna gittiğini söyleyen Mustafa, şöyle devam etti:

“Müzede, çeşitli İslami dönemlere dayanan metal, cam ve porselenden yapılmış eserler de yer alıyor. Genel olarak müze, adeta ziyaretçilerini antik Mısır döneminden bugüne doğru tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. İskenderiye’ye gelen herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer.”

“Müzenin mimari yapısı da çok güzel bir detay”

Müze ziyaretçilerinden Muhammed Ömer de müzedeki birbirinden değerli ve güzel eserlerin yanı sıra mimari yapısını kendi gözleriyle görmek için buraya geldiğini söyledi.

Müzede batık şehirden çıkarılan tarihi eserler, antik Mısır ve diğer çeşitli dönemlerden kalan eserlerin kendisini çok etkilediğini ifade eden Ömer, “Müze, mimari yapısı itibariyle de ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor. Bu yapı, zamanında İskenderiyeli zengin bir tüccar tarafından İtalyan bir mimara yaptırılıyor. Dolayısıyla müzenin mimari yapısı da çok güzel bir detay. Diğer yapıların arasında göze çarpan mimari bir güzelliğe sahip.” ifadelerini kullandı.

Müze olarak kullanılan yapı, uzun yıllar ABD Konsolosluğu olarak da kullanıldı

Günümüzde ülkede müze olarak hizmet veren yapı, yaklaşık bir asır önce İskenderiye’nin önde gelen zengin tüccarlarından Esat Paşa Basili tarafından İtalyan mimar Victor Arlinger’e yaptırıldı.

1954 yılına kadar köşkün sahibi Basili tarafından mesken olarak kullanılan nadide yapı, ABD tarafından satın alınarak uzun yıllar Konsolosluk olarak kullanıldı.

Söz konusu yapı, 1996 yılında Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından satın alınarak, yapılan tadilatın ardından 31 Ağustos 2003’te müzeye çevrildi.

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