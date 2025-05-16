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Kültür

Milli Mücadele döneminin kadın kahramanlarının giydiği kıyafetler defileyle sergilendi

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, Milli Mücadele döneminde 23 kadın kahramanın giydiği kıyafetleri yeniden tasarlayarak defile sundu.

İlyas Gün  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
Milli Mücadele döneminin kadın kahramanlarının giydiği kıyafetler defileyle sergilendi Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Olgunlaşma Enstitüsü, 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Mücadele'de görev alan 23 kadın kahramanın kıyafetlerini yeniden tasarladı.

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Kadın kahramanların kıyafetleri, pek çok kaynaktan araştırılarak 1 yılda hazırlandı. Kıyafetler, Samsun Olgunlaşma Enstitüsünün usta öğreticilerinin hazırladığı "Milli Mücadelenin kadın kahramanları kostüm sunumu" temalı defilede sergilendi.

Enstitü Müdürü Arzu Yıldırım, AA muhabirine, Milli Mücadele döneminin 23 kadın kahramanına ait kıyafetlerin üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Kadın kahramanlara ait kıyafetleri 1 yıllık saha çalışması sonucu ortaya çıkardıklarını anlatan Yıldırım, "Döneme ait kadınlarımız neler giymişler, onları inceledik. En ince detayına kadar bir çalışma yürüttük. Sonucunda 23 kadın kahramanımızın kıyafetleri ortaya çıktı. Bu araştırma sonucunda çok güzel bir arşiv de elde ettik. Defileyle bu kıyafetlerimizi halkımıza sunduk." dedi.

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