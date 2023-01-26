Mevlana'nın vuslatının 750. yılı anısına "İlla Hû Mevlevî Mukabelesi" düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Mevlana'nın vuslatının 750. yılı anısına "İllâ Hû Mevlevî Mukabelesi" düzenlendi.
Ankara
Bu yılın "Mevlana Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelgenin yayımlanmasının ardından düzenlenen etkinlik CSO Ada Ankara Ana Salon'da yapıldı.
Mevlana'nın vuslatının 750. yılı anısına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen programda, Türk musikisi bestekarı ve hanende Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi'nin "Hüzzâm Mevlevî Âyin-i Şerifi" icra edildi.
Sanat yönetmenliğini Doç. Dr. Tolga Oter'in yaptığı etkinlikte, Mevlana'nın makamını simgeleyen kırmızı posta selam vererek alana giren semazenler de gösteri sundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.