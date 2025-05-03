Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü kutlandı
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü yürüyüş etkinliğiyle kutlandı.
Konya
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri, Alaaddin Cami'den Mevlana Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı.
Daha sonra burada, Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişinin temsili olarak canlandırıldığı Teşrif-i Mevlana tiyatro gösterisi sunuldu.
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Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Sema Ayini Şerifi ve Gülbank ile sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.