Dolar
38.57
Euro
43.58
Altın
3,240.74
ETH/USDT
1,836.50
BTC/USDT
96,345.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü kutlandı

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü yürüyüş etkinliğiyle kutlandı.

Savaş Güler  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü kutlandı Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Konya

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri, Alaaddin Cami'den Mevlana Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı.

Daha sonra burada, Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişinin temsili olarak canlandırıldığı Teşrif-i Mevlana tiyatro gösterisi sunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Sema Ayini Şerifi ve Gülbank ile sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM "Aile Yılı" kapsamındaki projelerde "Evli ama çocuksuz çiftlerin aile sayılmadığı" iddiasını yalanlandı
Mersin'de mağazanın tavanının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı
Tatar: Türkiye'nin savunma sanayisinde başarılarına vesile olan tüm kuruluşlar Türk dünyasının gurur abideleridir
Umman-Türkiye İş Konseyi Başkanı: İki ülke arasında güçlü iş birliği fırsatları var
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Benzer haberler

Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü kutlandı

Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü kutlandı

Sarp yamaçlarda kişniş toplayanların zorlu mesaisi

Kadının çalışma hayatındaki önemi "Aile Yılı" ile daha iyi anlaşılacak

Konya'daki Gevele Kalesi turizme kazandırılacak

Konya'daki Gevele Kalesi turizme kazandırılacak
Teknolojiyle donatılan "Kıraç" kriminal incelemeyi hızlandırıyor

Teknolojiyle donatılan "Kıraç" kriminal incelemeyi hızlandırıyor
Biyonik kulakla duyan Aybüke yüzmede milli takımı hedefliyor

Biyonik kulakla duyan Aybüke yüzmede milli takımı hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet