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Kültür

"Mehmed: Fetihler Sultanı" tarihi bir dönüm noktasını ekrana getirecek

TRT 1'in ilgi gören dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı", bu hafta izleyicileri İstanbul'un fethinin çarpıcı anlarından birine götürecek.

Ahmet Esad Şani  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
"Mehmed: Fetihler Sultanı" tarihi bir dönüm noktasını ekrana getirecek

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmed'in dahiyane stratejisiyle Osmanlı donanmasının gemilerini karadan yürüterek Haliç'e indirdiği anlar, dizinin, yarın 20.00'de yayınlanacak bölümünde ekrana taşınacak.

Tarihi sahneyi gerçeğe en yakın şekilde yansıtabilmek için yapım ekibi büyük bir prodüksiyona imza attı.

Dönemin koşullarına bire bir uygun inşa edilen özel platformlar, yüzlerce oyuncunun katılımıyla gerçekleştirilen büyük çaplı çekimler ve titizlikle hazırlanan görsel efektler, izleyicilere tarihin içinde yaşanan bir anı deneyimleme fırsatı sunacak.

Fatih'in sarsılmaz kararlılığı, Osmanlı askerlerinin azmi ve düşmanı hayrete düşüren bu stratejik hamle, sinematografik açıdan da büyüleyici bir şekilde ekrana gelecek.

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