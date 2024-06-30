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Kültür

"Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" Ardahan'da düzenlendi

Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "5. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" programında Ardahan'ın doğal güzellikleri ve tarihi zenginliği basın mensuplarına tanıtıldı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
"Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" Ardahan'da düzenlendi Fotoğraf: Yasemin Kalyoncuoğlu/AA

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen ve Kars'ta 2 gün önce başlayan etkinliğin ikinci durağı Ardahan oldu.

Gazeteciler önce Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yıldız'ı ziyaret etti. Üniversitenin gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ile aşçılık bölümü akademisyenlerinin hazırladığı, ata tohumu kavlıca buğday unundan üretilen yöresel lezzetler gazetecilere Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Havva Vanlı tarafından tanıtıldı.

Ardından katılımcılar, Kent Müzesi, Damal Bebek Müzesi, Kanuni Sultan Süleyman dönemi eseri Ardahan Kalesi, Çıldır Gölü ve Şeytan Kalesi'ni ziyaret etti, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede'den tarihi yerler hakkında bilgi aldı.

Kent gezisine ilişkin gazetecilere açıklama yapan Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, Ardahan'ın kültürel değerlerini incelediklerini, tarihi mekanları ziyaret etmekten mutlu olduklarını söyledi.

Ardahan'daki gezide Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarının büyük olduğunu belirten Gökdemir, programın hazırlanmasına destek olan Ardahan Valiliğine, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç'a ve Ankaralı iş insanı Orhan Ünsal'a teşekkür etti.

İl Müdürü Uğur Dede ise Ardahan'ın sadece bitki örtüsü ve hayvancılık açısından öne çıkmadığını, kentin Türklerin Anadolu'ya girdiği kapı olduğunu anlattı.

Dede, şehrin Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele ruhu açısından ilklerin adresi olduğunu vurguladı.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan da ilk kez geldiği Ardahan'da duygulu anlar yaşadığını ifade etti.

Bir şehrin ruhunu anlamak için oraya gitmenin şart olduğunu ve bunu Ardahan'da anladığını dile getiren Arıkan, "Kongre binasını gördük ve çok mutlu olduk. Milli Mücadele ruhunu yeniden yaşadık. Şunu bir kez daha anladım ki, bu topraklar bizler için çok kıymetli. Her bir karışı için Kars ve Ardahan'da çok asker şehit olmuş. Ardahan'ı hem tarihi değerini hem de kültürünü, doğal güzelliklerini anlatmamız gerekiyor." dedi.

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