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Kültür

"Masal Zamanı 2: Sihirli Kapı" filmi 6 Ekim'de vizyona girecek

Başrollerini Lavinya Ünlüer, Ata Berk Mutlu ve Özkan Sağın'ın paylaştığı "Masal Zamanı 2: Sihirli Kapı" filmi 6 Ekim'de vizyona giriyor.

Fatih Türkyılmaz  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
"Masal Zamanı 2: Sihirli Kapı" filmi 6 Ekim'de vizyona girecek

İstanbul

Yapımcılığını Two Yapım'ın üstlendiği, Kubilay Güleçoğlu'nun yazıp yönettiği filmde, Türk sinemasının tanınmış çocuk yıldızları yer alıyor.

"Masal Zamanı 2: Sihirli Kapı" filminin oyuncu kadrosunda Ebrar Demirbilek, Hakan Hatipoğlu, Nisan Aktaş, Oktay Delibalta, Kaan Yılmaz, Billur Yazgan, Özge Sesli, Kübra Güleçoğlu, Sera Tokdemir, Kuban Turan, Nergis Kumbasar ve Yasmin Erbil bulunuyor.

"Melez Prenses Melisa", "Kurt Adam Erman" ve masal diyarından iyilere yardıma gelen Alper'in, kötü cadı Yasemin ve Cüce'nin planlarını boşa çıkarmak için giriştiği mücadeleyi anlatan film, sadece masal kahramanlarının görebildiği bir sihirli kapıdan gelen kötülerin iyilerle mücadelesini konu ediniyor. ​​​​​​​

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