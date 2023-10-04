"Masal Zamanı 2: Sihirli Kapı" filmi 6 Ekim'de vizyona girecek
Başrollerini Lavinya Ünlüer, Ata Berk Mutlu ve Özkan Sağın'ın paylaştığı "Masal Zamanı 2: Sihirli Kapı" filmi 6 Ekim'de vizyona giriyor.
İstanbul
Yapımcılığını Two Yapım'ın üstlendiği, Kubilay Güleçoğlu'nun yazıp yönettiği filmde, Türk sinemasının tanınmış çocuk yıldızları yer alıyor.
"Masal Zamanı 2: Sihirli Kapı" filminin oyuncu kadrosunda Ebrar Demirbilek, Hakan Hatipoğlu, Nisan Aktaş, Oktay Delibalta, Kaan Yılmaz, Billur Yazgan, Özge Sesli, Kübra Güleçoğlu, Sera Tokdemir, Kuban Turan, Nergis Kumbasar ve Yasmin Erbil bulunuyor.
"Melez Prenses Melisa", "Kurt Adam Erman" ve masal diyarından iyilere yardıma gelen Alper'in, kötü cadı Yasemin ve Cüce'nin planlarını boşa çıkarmak için giriştiği mücadeleyi anlatan film, sadece masal kahramanlarının görebildiği bir sihirli kapıdan gelen kötülerin iyilerle mücadelesini konu ediniyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.