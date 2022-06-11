Malezyalıların geleneksel yemeği: Nasi
Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da özel gün ve davetlerin vazgeçilmez yemeği Nasi Hujan Panas, yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yemeklerden biri olarak öne çıkıyor.
Kuala Lumpur
Nasi Hujan Panas, Malezyalılar arasında "renkli yemek" veya "nasi minyak" olarak tanınırken yemeğin canlı renklerden oluşması nedeniyle isminde yağmurdan sonra çıkan gökkuşağına atıfta bulunuluyor.
Güneydoğu Asya bölgesinin en meşhur yemekleri arasında bulunan Nasi Hujan Panas, özellikle Malezya ve Endonezya'da çok popüler olan bir Malay pirinç yemeğidir.
Malay geleneğinde, Nasi Hujan Panas genellikle sığır eti ve "tavuk rendang" veya köri soslu tavuk gibi diğer Malay yemekleri ile servis ediliyor.
Bu yemek, Nasi Lemak, Nasi Minyak veya diğer lezzetli pirinçlerden yapılıyor ancak yine de renkli görüntüsünden dolayı halk tarafından Nasi Hujan Panas olarak adlandırılıyor.
Malay yemek kültürünün vazgeçilmez unsurlarından Nasi Hujan Panas, farklı renklerden oluşan özel pilavı ve yanında sunulan et, tavuk, salata ve şerbetle, özel günlerin vazgeçilmez yemeği olarak Malezyalılar tarafından yoğun şekilde tüketiliyor.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki dükkanında 5 yıldır Nasi Hujan Panas yemeğini imal edip şehrin farklı noktalarındaki mekanlarda yerli ve yabancı misafirlerine sunan Rudi Farique, AA muhabirine bu yemeği anlattı.
Yemek sektörüne girmeye nasıl karar verdiğini anlatan yerel işletmeci Rudi, "Bir gün kızıma dışarda yemek yiyelim dedim ve o da çeşitli fast food firmalarının hazır yemeklerini yemek istediğini söyledi. İşte o gün Nasi Hujan Panas gibi bir yemeği yaparak Malezya mutfağına katkı sağlamaya karar verdim. Kültürümüz için bu kadar büyük öneme sahip yemekler, insanların yemeklere bakış şeklini değiştirecek güce sahip." dedi.
Malay yemeklerinin tanıtımına katkı sağlıyor
Geleneksel Malay yemeklerinin yaygın tüketimine ve tanıtımına katkı sağlamak için ekonomik sıkıntılara rağmen faaliyetlerine devam eden işletmeci Rudi, "Bu mekanda otantik Malezya yemekleri yapıyoruz, pişirdiğimiz yemekleri sokak yemeği formunda yapıp şehrin farklı noktalarındaki yemek arabalarında satılmaya hazır hale getiriyoruz." ifadesini kullandı.
Nasi hujan panas yemeğini tavuk ya da etli porsiyonlar halinde ve yanındaki salata ve içeceklerle 9 ringgit (2 dolar) gibi uygun bir fiyata yemek severlere ulaştırdıklarını belirten Rudi, "Küçük işletme olduğumuz için buralara gelmemiz pek de kolay olmadı, özellikle salgın nedeniyle sokak yemekleri satan bir işletme olarak oldukça zor günler geçirdik. Mutfağımızda yaptığımız özel yemeği sokaklardaki tüketiciyle buluşturmak, benim için sadece maddi bir mesele olmanın çok çok ötesinde." şeklinde konuştu.
Japon, Kore, Tayland, Çin, Hint ve diğer birçok farklı kültürden yemeğin yaygın şekilde tüketildiği Kuala Lumpur gibi kozmopolit bir şehirde, Malay yemekleri yapan yerel restoranların çeşitli zorluklar yaşadığının altını çizen Malay aşçı, Nasi hujan panas gibi tatların Malezyalılar arasında geleneksel yemeklerin zeminini değiştirecek bir sosyal ağırlığa sahip olduğunu kaydetti.
"Düğün yemeği"
Söz konusu yemeğin en çok düğünlerde tercih edildiğini ve hemen hemen her hafta en az bir düğün için yemek siparişi aldığını belirten Rudi, yemeğin sadece özel günler için değil her gün ve uygun fiyatlarda herkese ulaşabilmesi için gayret ettiğini söyledi.
Özellikle Kuala Lumpur'un gelişmesiyle alışveriş merkezlerinde açılan onlarca restoran ve yabancı fast food firmalarının, halkın yemek yeme şeklini de etkisi altına aldığını ve geleneksel yemeklerin ve onları tüketme şeklinin kan kaybettiğinden şikayet eden Rudi Farique, "Bundan 30 yıl önce insanlar Kuala Lumpur'da yol kenarında, yeşillik alanlarda oturup geleneksel sokak yemelerinin tadını çıkarırdı. Belki lüks mekanlara gitmek gibi konforlu değildi ama kendi kültürümüzü, yeme alışkanlıklarımızı bir nebze de olsa destekliyorduk." dedi.
Yerel işletmeci Rudi Farique, son olarak şunları kaydetti:
"Malezyalıların aile üyeleriyle, çocuklarıyla ve kalabalık gruplar halinde gelip kültürel anlamı olan bu yemeğin tadını çıkarmaları benim için para kazanmaktan daha büyük bir mutluluk, aynı kültürün fertleri olduğumuzu hissediyorum, yemeği yeme şeklimizin bile aynı olması benim için bambaşka bir duygu, bütün bunlar bizim atalarımızdan gelen değerler."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.