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Kültür

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi "Prestij Meselesi" izleyiciyle buluşacak

Film, 1990'lı yıllarda müzik dünyasına birçok önemli ismi kazandıran Prestij Müzik ile yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ile çıktıkları yolculukta yıldızlığa uzanan sürecini anlatıyor.

Melik Fırat Yücel   | 02.02.2023
Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi "Prestij Meselesi" izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetip senaryosunu yazdığı, Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Mahmut Kırmızıgül, Ali Sürmeli, Erdal Özyağcılar, Erkan Petekkaya, Levent Sülün, Melek Baykal ve Meral Çetinkaya'nın rol aldığı "Prestij Meselesi" izleyiciyle buluşacak.

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 7 film vizyona girecek.

"The Banshees of Inisherin"

"The Banshees of Inisherin", kült film "In Bruges"un ardından yönetmen Martin McDonagh ile Colin Farrell ve Brendan Gleeson'ı yeniden bir araya getirdi.

İrlanda'nın küçük bir sahil kasabası olan Inisherin'de 1920'lerde geçen film, Colm'un ömürlük dostu Padraic ile arkadaşlığını bir anda bitirmesinin, kasaba halkı üzerindeki etkisini acı bir mizahla ele alıyor.

Başrollerini Colin Farrell ve Brendan Gleeson'un paylaştığı filmde Kerry Condo, Barry Keoghan, Pat Shortt, Gary Lydon ve Sheila Flitton rol aldı.

"Cennetten Gelen Çocuk"

Tarik Saleh'in yönetmenliğini üstlendiği, Tawfeek Barhom, Fares Fares ve Mohammad Bakri'nin oynadığı "Cennetten Gelen Çocuk", Mısır'da El Ezher üniversitesine öğrenci olarak kabul edilen bir balıkçının oğlunu işliyor.

"BTS: Yet to Come in Cinemas"

Güney Koreli yönetmen Oh Yoon-Dong'un müzikal filmi "BTS: Yet to Come in Cinemas", ünlü müzik grubu BTS'nin Busan konserini özel görüntülerle beyaz perdeye taşıyacak.

"Kulübeye Tıklat"

Night Shyamalan imzalı "Kulübeye Tıklat", New Hampshire kırsalında izole bir kulübede tatil yapan Eric ve Andrew çiftiyle evlatlık kızları Wen'in, dört yabancının bir anda kapılarında bitmesi sonrası gelişen olayları odağına alıyor.

Dave Bautista, Jonathan Groff, Rupert Grint, Ben Aldridge ve Nikki Amuka-Bird'in oynadığı film, gerilim meraklılarını sinema solanlarına çekmeyi amaçlıyor.

"Musallat 3"

Kurtuluş Şakirağaoğlu, Pelinsu Çileli ile İbrahim Aslan'ın rol aldığı; Özgür Bakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Musallat 3", yerli korku meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

"Mumyalar"

Haftanın animasyonu "Mumyalar", üç mumyanın kendilerini bugünün Londra'sında bulması ve hırslı arkeolog Lord Carnaby tarafından çalınan Kraliyet Ailesi'ne ait eski bir yüzüğü aramak üzere bir yolculuğa çıkmalarını anlatıyor.

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