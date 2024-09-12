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Kültür

Macaristan'da "Ara Güler-Hayata Dair" fotoğraf sergisi açıldı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata Dair" fotoğraf sergisi açıldı.

Aşkın Kıyağan  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Macaristan'da "Ara Güler-Hayata Dair" fotoğraf sergisi açıldı Fotoğraf: Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü

Burgenland

Yunus Emre Enstitüsü, Ara Güler Müzesi, Doğuş Grubu ve Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi işbirliğiyle açılan sergiye, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Ara Güler'in objektifinden yansıyan yaşamın çeşitli yönlerini Macar izleyicilere sunan sergide, İstanbul'un tarihi dokusundan Anadolu'nun kırsal yaşamına geniş bir yelpazede 45 fotoğraf yer aldı.

"İstanbul'un Gözü" olarak da anılan Ara Güler'in günlük yaşamda insan halleri ve kentsel dönüşümü ustalıkla belgelediği siyah beyaz fotoğraflarına Macar sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Sergide ayrıca Ara Güler'in kullandığı fotoğraf makinesi ve üzerinde çalıştığı dialara da yer veriliyor.

Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu, yaptığı konuşmada, "Ara Güler'in objektifinden yansıyan hayat, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve tarihsel derinliğini Macar halkına aktarmanın en etkili yollarından biri. Bu sergi, iki ülke arasındaki kültürel diplomasinin güzel bir örneği." dedi.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa Aydoğdu da "Ara Güler'in fotoğrafları, sadece anı ölümsüzleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kültürler arası bir köprü işlevi görüyor. Bu sergi, Türkiye ve Macaristan arasındaki kültürel bağları güçlendirirken, evrensel bir dilin, fotoğrafın gücünü de ortaya koyuyor." görüşünü paylaştı.

Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi Müdürü Orsolya Körösi ise Ara Güler ve Robert Capa'nın 20'nci yüzyılın en önemli fotoğrafçıları arasında yer aldığını, bu serginin iki usta arasındaki sanatsal bağı vurgularken, fotoğrafçılığın sınırları aşan gücünü de gösterdiğini söyledi.

Doğuş Grubu Sanat Danışmanı, Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Proje Direktörü Çağla Saraç da bu serginin iki ülke arasındaki kültürel köprüleri güçlendirdiği fotoğrafın birleştirici gücünü de ortaya koyduğunu dile getirdi.

Ara Güler'in evrensel diline işaret eden Saraç, "İstanbul'un dar sokaklarında çekilen bir fotoğraf, Budapeşte'de bir izleyiciyi derinden etkileyebiliyor çünkü Güler'in fotoğrafları, coğrafi sınırları aşarak insanlığın ortak duygularına dokunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk-Macar Kültür Yılı'nın en önemli etkinliklerinden biri olarak, iki ülke arasındaki kültürel alışverişe önemli katkı sağlayacak "Ara Güler-Hayata Dair" sergisi,15 Aralık'a kadar Budapeşte'deki Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

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