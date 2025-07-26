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Milli motosikletçi Can Öncü, Macaristan'da ikinci oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Macaristan'da gerçekleştirilen Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun sekizinci ayağının ilk yarışını ikinci sırada tamamladı.

Fatih Gazioğlu  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Milli motosikletçi Can Öncü, Macaristan'da ikinci oldu Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Ankara

Yamaha BLU CRU Evan Bros​​​​​​​ takımıyla mücadele eden milli motosikletçi, Balaton Park Pisti'nde mücadele etti.

Can Öncü'nün damalı bayrağı ikinci sırada geçtiği yarışta Stefano Manzi birinci, Bo Bendsneyder ise üçüncü oldu.

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Can, ikinci yarışta yarın aynı pistte TSİ 16.15'te podyum mücadelesi verecek.

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